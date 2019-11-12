В Петербурге ребенок попал в больницу после "воспитательной беседы"

В Петербурге девятилетний ребенок госпитализирован с травмами головы, множественными ушибами лица, конечностей и туловища. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, эти повреждения мальчик получил в результате "воспитательной беседы", проведенной сожителем его матери.

- После того, как госпитализировали ребенка, мужчина скрывался, однако полицейским удалось его найти и задержать, - уточнили в главке.

К настоящему моменту известно, что задержанный ранее судим за кражу, Петербурге проживает без регистрации на съемной квартире. Сейчас он взят под стражу, мужчине может быть предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Наказание в данном случае может составить до десяти лет лишения свободы, поскольку деяние совершено "в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Кроме того, решается вопрос о привлечении матери мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.