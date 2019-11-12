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12.11.2019 12:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Всероссийский театральный марафон достиг Калининграда

Текст: Варвара Трофимова
Гастрольная эстафета под названием Всероссийский театральный марафон финишировала в самой западной точке России, янтарной столице Калининграде.

Проект задумывался, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, как "своеобразная ревизия театров страны". В марафоне приняли участие 203 театра, творческих коллектива и любительских театра. Не будем забывать, что в РФ есть субъекты, где нет театров вообще - Чукотка и Ненецкий автономный округ. Эти регионы на марафоне представили фольклорные коллективы - легендарный, с 50-летней историей, ансамбль из Чукотки "Эргырон" и любительский этнографичекий театр из Нарьян-Мара "Илебц".

Фото: Ксения Бубенец
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Масштабный гастрольный проект объединил как совсем молодые театры, такие как, например, театр из Ноябрьска (ему только год), так и знаменитые труппы - Санкт-Петербургский театр комедии им. Акимова (отметивший прямо в день марафона свое 90- летие), Иркутский театр Охлопкова, Глазовский театр "Парафраз", пермский театра "У моста". Торжественные церемонии проводились на самых "звездных" площадках страны. Эстафету принимали театры разных направлений: оперы и балета, ТЮЗы, кукольные, драматические (в большинстве), национальные и экспериментальные.

Театралы говорят: у нас каждый год - Год театра. Организаторы и участники марафона продолжают мысль - театр в каждый город, в каждый уголок страны!

Калининград встретил Всероссийский театральный марафон оригинальным уличным представлением. С помощью модного сегодня видеомэппинга, спроецированного на колоннаду фасада Калининградского драматического театра, публике янтарной столицы показали историю русского театра от Екатерины Семеновой до Ивана Вырыпаева. Каждая историческая веха сопровождалась реальными мизансценами: актеры местной драмы читали переписку Чехова и Станиславского прямо на трамвайных рельсах; театр "Дель" подготовил перформанс "Биомеханика" Мейерхольда; духовой оркестр и сводный хор исполнили вальс из спектакля Вахтангова "Турандот", а в завершение театроведческого экскурса "Дель" исполнил танец под композицию пьесы "Кислород" Ивана Вырыпаева. Не обошлось и без салюта, после которого артисты-ходулисты увлекли зрителей в сам театр. Затем публика побывала на настоящем балу в фойе, в кульминации шоу министр культуры Калининградской области Андрей Ермак вручил заветный символ марафона худруку Калининградской драмы Михаилу Андрееву, сказав со сцены: "С одной стороны мы, конечно, рады принимать такое фантастическое событие, как театральный марафон в Калининграде, завершать его. С другой стороны, грустно, что такое мероприятие подходит к своему логическому концу".

Фото: Орловский драматический театр имени И.С.Тургенева
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Но грустить не стоит. Всероссийский театральный марафон научил главному - налаживать культурную коммуникацию между всеми регионами России, выстроил своеобразную ось этих отношений, образовал новые театральные коллаборации и союзы. Как доказательство этому в Калининграде прошли мастер-классы театроведов и театральных менеджеров совершенно разных идеологических полюсов. Доцент ГИТИСа Юлия Большакова вела дискуссию на тему "Театр и молодежь", Кристина Матвиенко читала лекцию о современном театре, Юлия Юдина (СТД) провела семинар по коммуникационным стратегиям, представитель АДИИСК Ольга Митина - мастер-класс по инклюзивному театру.

Справка

Проект стартовал 18 января 2019 года во Владивостоке. За это время в нем приняли участие 85 регионов РФ, 93 города, 203 региональных театра и учреждения культуры. Свыше 7 миллионов зрителей посетили или посмотрели онлайн-трансляции 450 разнообразных мероприятий, связанных с миром театра.

Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Год театра
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