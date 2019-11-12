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12.11.2019 11:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свистать всех на верфь

Из-за нехватки специалистов в Астрахань привлекут судостроителей из соседних регионов
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 254(8012)
В Астраханской области откроется учебный центр подготовки судостроителей. Сейчас у этой отрасли большие перспективы: ведутся переговоры о строительстве рыболовных судов, пассажирского флота, объектов обустройства нефтегазовых месторождений и о производстве дноуглубительной техники. Но, чтобы реализовать эти планы, заводам требуется больше тысячи специалистов.

Учебный центр откроется в первом квартале 2020 года на возрожденном заводе "Красные баррикады", который обанкротился в прошлом году. В июне имущество завода приобрел Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС), ликвидировав долги рабочим по зарплате. Сейчас предприятие восстанавливают.

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- Совершенно очевидно, что судостроение для нашего региона имеет особое значение, - заявил на заседании, посвященном развитию отрасли, губернатор области Игорь Бабушкин. - Уже подписана и утверждена дорожная карта загрузки "Красных баррикад". Сроки достаточно сжатые, в декабре нужно возобновить работу предприятия.

По словам гендиректора ЮЦСС Алексея Селезнева, 89 бывших работников завода вернулись обратно, сейчас идут переговоры еще с 250 сотрудниками, которые из-за недавнего кризиса в астраханском судостроении трудоустроились в регионы Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Рассматривают руководители отрасли и возможность кооперации предприятий астраханского флота с северными верфями.

Всего "Красным баррикадам" требуется 600 работников, еще 400 нужны судостроительному заводу "Лотос". Не хватает сборщиков корпусов, электросварщиков, слесарей-монтажников, трубопроводчиков и инженеров. Пока не так остро стоит вопрос дефицита кадров на Астраханском судостроительном производственном объединении (АСПО), здесь требуется всего 25 сотрудников. Но дело в том, что сейчас предприятие работает с минимальной загрузкой. После создания в регионе судостроительного кластера завод также планируют загрузить заказами.

Профильных специалистов судостроители будут готовить как раз на базе собственного учебного центра. Сейчас идет ремонт помещений, подготовка оборудования и сертификация, приглашены наставники. На базе учебного заведения откроют центр аттестации специалистов по морскому и речному регистру. Кроме того, прорабатываются совместные программы обучения с колледжем профессиональных технологий.

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Между тем все понимают, что на обучение требуется время, а заказы нужно выполнять уже сейчас. На стадии конкурсных процедур находятся проекты четырех земснарядов, а также энергетического и вспомогательного бурового комплекса ледостойкой стационарной платформы для освоения месторождения Каменномысское в Обской губе. Объекты планируется строить на "Лотосе", "Красных баррикадах" и Астраханском судостроительном производственном объединении в течение ближайших трех лет. Поэтому судостроители готовы обратиться за профкадрами на заводы соседних республик.

- Мы думали пригласить пробную группу из 10 - 15 специалистов в первом квартале следующего года, - сообщил Алексей Селезнев.

- Хороших рабочих найти нелегко, для привлечения специалистов мы активно сотрудничаем со службами занятости, приглашаем на производственную практику студентов старших курсов вузов, проводим совместные мероприятия с учащимися профильных колледжей, - сообщили "РГ" на судозаводе "Лотос". Сейчас здесь трудятся 976 человек из Нариманова и Астрахани, сотрудников на служебном автобусе бесплатно возят на работу.

Кадровый состав АСПО - около 700 человек. В годы расцвета астраханского судостроения каждое из предприятий насчитывало не меньше двух тысяч работников.

Между тем

По программе "Кадры будущего для регионов", реализуемой министерством образования и науки области совместно с Агентством стратегических инициатив, астраханские судостроители сформировали команду школьников, готовых двигать отрасль. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет под руководством наставников создадут программу, способную повысить интерес молодежи к судостроительным специальностям. Участникам проекта предоставят возможность ознакомиться с работой астраханских верфей, их ждут деловые игры, мастер-классы, образовательные кейсы, направленные на профессиональное самоопределение. Защищать проекты ребята будут в апреле 2020 года.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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