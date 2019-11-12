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12.11.2019 08:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С пиццей в рюкзаке

Как доставка еды изменила ростовский общепит
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 254(8012)
Предприятия общественного питания в Ростовской области демонстрируют завидную динамику: за шесть месяцев текущего года количество ресторанов, кафе, столовых и закусочных выросло до 6460 . Рассчитаны они на 285 тысяч посадочных мест. Оборот общепита с начала года также вырос на 102,5 процента и составил 18,1 миллиарда рублей. При этом одним из драйверов роста отрасли общественного питания стала услуга доставки готовой еды. Появившись в Ростове-на-Дону в августе 2018 года, крупные интернет-сервисы стремительно набирают популярность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На долю Ростова-на-Дону приходится треть всех заведений системы общественного питания области - 1 915 предприятий, их число выросло по сравнению с 2018 годом на 2,6 процента. Средний чек на доставку еды в южной столице составил 1250 рублей, а в общепите - 1240. Таковы данные исследования компании Nielsen. 80 процентов российских пользователей интернета хотя бы раз заказывали еду домой или в офис, 42 процента из них пользуются этой услугой регулярно - раз в месяц или чаще.

В Москве в доставке появились роботы

По словам руководителя компании QuietMedia Михаила Берлизева, основная аудитория сервисов доставки еды - так называемые миллениалы, люди в возрасте от 24 до 35 лет. Наибольшим спросом в Ростове-на-Дону пользуется продукция суши-баров, шашлычных и пиццерий. Заведения фаст-фуда ростовчане предпочитают посещать самостоятельно.

Кроме того, свои службы доставки есть у региональных заведений общепита. Например, сеть ресторанов восточной кухни обещает доставить заказ клиенту бесплатно, если его сумма превышает 1000 рублей. В шашлычной берут за доставку символические 50 рублей.

Однако, как считают аналитики, производители еды в будущем подключатся к сервисам интернет-агрегаторов, чтобы сэкономить на производственных расходах. Не надо содержать курьерскую службу с автомобилями и интернет-администраторов. Подключился к системе и собирай "плюшки". В итоге значение агрегаторов, на долю которых приходится более 21 процента всех интернет-заказов еды, будет расти.

Эксперты называют две основные причины этого "экономического чуда": развитие новых технологий и изменение потребительского поведения. Заказчики готовой еды хотят экономить время и вкусно питаться. Пользователи все чаще делают выбор и в пользу "домашних" блюд: котлет, супов, традиционных салатов. Причем одинаково активно заказывают и завтраки и ужины.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Как доставка еды изменила облик наших городов

- Ростов-на-Дону занял и уверенно удерживает позицию гастрономической столицы юга России. Он является законодателем мод в общепите. Сейчас в городе закрываются или проводят ребрендинг несколько стейк-хаусов, что говорит об изменении вкусов потребителей, а также о повышении их требований к подобным заведениям. Доставка еды развивается активно и является очень перспективным направлением, - считает начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов. - У нас есть предприятия общественного питания, имеющие собственную сеть доставки, но широко распространены и федеральные сервисы. Параллельно развивается и традиционный общепит. Неслучайно за последний год в Ростове-на-Дону открылось сразу несколько предприятий именитых рестораторов.

Тем не менее с доставкой еды на дом не все гладко.

- Как правило, возникают проблемы, связанные с задержкой заказа. Курьер может попасть в пробку, и доставка вместо обещанных "в течение часа" растягивается на несколько часов. Другая характерная для Ростова-на-Дону черта - проблема с оплатой. Если платят наличными, у курьера может не оказаться сдачи, если платеж электронный, то иногда возникают проблемы с подключением к интернету, - рассказал инженер по разработке мобильных приложений Григорий Пелипенко.

На Урале вырос спрос на доставку продуктов на дом

Чтобы избежать пробок, многие "курьеры с пиццей на ремне" начали ходить пешком или пересели на мотороллеры и велосипеды. Так надежнее. Однако опоздания все равно есть. И здесь уже компании задабривают клиентов бонусами, частенько за счет курьера: чем дольше задержка доставки, тем значительнее скидка от стоимости заказа для клиента, значит, тем меньше получит курьер.

Проблем с качеством заказа, как правило, не возникает, однако если клиент обосновал суть претензий администратору, то фирма идет ему навстречу. К примеру, в некоторых ростовских ресторанах бесплатно дублируют заказ.

Впрочем, окончательного переформатирования индустрии общественного питания в онлайн-общепите в ближайшее время не произойдет, так как в Ростовской области наблюдается расширение сегмента национальной и региональной кухни, что предполагает личное посещение заведение и проба блюд с пылу с жару.

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