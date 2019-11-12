Министр автодорог и городского развития Ирана Мухаммед Эслами объявил об открытии в ближайшее время новой железной дороги. Она соединит северо-западные города страны Миане и Бостан-Абад, которые лежат на маршруте международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Таким образом, дорога через Каспий по знаменитому пути, открытому еще в XV веке русским путешественником Афанасием Никитиным, станет короче на четыре часа.

Соглашение о развитии коридора "Север-Юг" было подписано еще в 2012 году. Проектом предусмотрено создание транспортных и инфраструктурных объектов вдоль маршрута через Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Северную Европу. Пока инвестиции в проект идут неактивно, в результате КПД этого пути составляет всего 10 - 20 процентов.

Основной европейский грузопоток сейчас идет в обход, через Персидский залив. Этот маршрут занимает 45 - 60 дней, тогда как по Каспию он может быть в два раза короче. Однако из-за отсутствия инфраструктуры стоимость перевозок здесь очень высокая. Доставить груз за три дня из Астрахани в иранский порт Энзели стоит столько же, как за месяц довезти его из Новороссийска в Мумбай.

По подсчетам некоммерческой организации "Афанасий Никитин" на развитие портовых и транспортных мощностей компаний, готовых участвовать в создании нового пути, потребуется два миллиарда долларов.

Тем временем

Сейчас в Астраханской области для развития МТК "Север-Юг" создается портовая экономическая зона, она расположится в районе поселка Оля Лиманского района. Инвестиции в проект составляют 15 миллиардов рублей. Как сообщили в пресс-службе губернатора области, документы на оформлении зоны будут направлены в Минэкономразвития РФ до 1 декабря.