В Ростовской области резко увеличилось количество судебных исков, поданных пациентами к клиникам и отдельным врачам. Чем это вызвано, какие суммы выставляют докторам обиженные клиенты и что думают эксперты о медицинском потребительском экстремизме, выяснил корреспондент "РГ".

Судиться стали чаще

О заметном росте числа исков со стороны пациентов сообщили юристы, специализирующиеся на конфликтах в здравоохранении. Они заявили, что за последние пять-семь лет судебных разбирательств стало вдвое больше, а суммы присужденных компенсаций увеличились с десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Эксперты считают, что поворотным для российского медицинского права стал 2017 год. Именно тогда в Санкт-Петербурге в судебной практике произошел случай, кардинально повлиявший на взыскание компенсаций с провинившихся медиков. Клиентка частной стоматологической клиники прошла лечение, за которое заплатила 850 тысяч рублей. После окончания курса она обвинила стоматолога в том, что он представил ей неверные сведения о состоянии зубов, убедил, что их надо удалить, а затем провел некачественное протезирование. Пациентка взыскала с клиники пять миллионов рублей. В эту сумму вошли расходы на первичное лечение и на устранение нанесенного вреда.

- До этого прецедента пациент в первую очередь направлял претензию в клинику, - рассказала представитель петербургской юридической фирмы Алена Барсова. - Не получив ответа или не удовлетворившись им, он обращался в надзорные органы, которые начинали проверку. Чаще всего необходимо было провести судмедэкспертизу, за которую платил сам пострадавший или его родственники.

Однако пациентка стоматологической клиники, потерявшая по вине врача здоровые зубы, изменила этот сценарий. Она стала первой, кто обратился сразу в Следственный комитет и добился медэкспертизы за счет государства. Барсова отметила, что судебный процесс закончился в пользу заявительницы, а самым главным аргументом стал тот факт, что перед лечением медики не взяли у нее так называемое информированное согласие.

Начиная с этого громкого процесса, ход судебных тяжб в здравоохранении изменился. Опыт обращения пациентки в Следственный комитет и проведения медэкспертизы за счет государства начал активно тиражироваться по всей стране. Вдохновленные ее примером люди стали охотнее обращаться к юристам.

Страх подмоченной репутации

Сегодня можно выделить несколько медицинских направлений, которые лидируют по числу судебных процессов. На первом месте акушерство и гинекология, затем хирургия, в особенности, пластическая, и стоматология. Причем пластические хирурги чаще всего готовы уладить спор с пациентом и удовлетворить все претензии в досудебном порядке.

- Бизнес косметологов и пластических хирургов во многом держится на безупречной репутации, - поясняет защищающий права врачей юрист Светлана Тахтамышева. - Чем ярче слава пластического хирурга, тем больше у него клиентов. Если репутация окажется подмоченной, очередь перед его кабинетом мгновенно испарится, поэтому врачи этого профиля стараются погасить конфликт, как только он возник.

Женщинам часто не нравится, как выглядят "новые" губы, немало претензий и к качеству пластики грудных желез. Юристы утверждают, что такие пациенты, как правило, сначала перелечиваются в других клиниках, в том числе, в столичных, а потом, в соответствии с законом "О защите прав потребителей", идут в суд и выдвигают ряд требований компенсации за некачественно оказанную услугу и повторное лечение. Требуют компенсировать и моральный вред.

По мнению экспертов, росту числа судебных заявлений способствуют широкое распространение информации о громких судебных спорах и растущий уровень юридической грамотности пациентов. Еще один фактор - появление большого числа юристов, специализирующихся на конфликтах в этой сфере. В их интересах доведение до суда как можно большего количества споров. Известны случаи, когда адвокаты по собственной инициативе распространяли среди своих потенциальных клиентов шаблоны исковых заявлений и уговаривали начать судебную тяжбу с врачами. В последнее время все чаще недобросовестные служители Фемиды взаимодействуют одновременно с клиникой и пациентом. Они сначала убеждают руководство частной медорганизации признать ошибку, а затем используют это в качестве главного аргумента на стороне пациента в суде. Юристы утверждают: если клиника не допускает столь досадных промахов и не идет на поводу у адвоката, а предоставляет суду всю необходимую документацию, шансы выиграть дело у нее достаточно велики.

Иск как повод для проверки

При этом далеко не всегда жалобы пациентов обоснованы. У юристов выработался даже свой термин "медицинский потребительский экстремизм", которым они обозначают неоправданные претензии к врачам.

- Мы ежемесячно получаем от 22 до 27 обращений от пациентов, - рассказала начальник юридического отдела ростовской профильной организации Лейла Таирова. - Лишь в 20 процентах речь идет о некачественно оказанной медпомощи.

При этом, по словам Таировой, ростовчане указывают в исковых заявлениях суммы не менее миллиона рублей. Присуждается, как правило, вдвое меньше, и то в тех случаях, когда лечение закончилось летальным исходом, а родственникам пациента удалось доказать, что виновны в этом медики.

- Врачи обязательно должны брать с пациента информированное добровольное согласие на лечение, - уверена Алена Барсова. - За одно его отсутствие суд может наказать медорганизацию на 100 тысяч рублей. Дорого обойдется и отсутствие в медкарте подтверждения правильности диагноза, выбранной тактики и хода лечения. Победа медучреждения в суде зависит именно от того, какие документы предоставит адвокат на стороне врачей.

Жители Ростовской области чаще всего поднимают вопросы, связанные с организацией работы медучреждений, а не с качеством медицинской помощи. По словам руководителя отдела экспертизы качества медицинской помощи министерства здравоохранения региона Владимира Мартиросова, количество таких обращений по итогам 2018 года увеличилось на 19 процентов, до 2 738. Каждое пятое заявление связано с лечением и оказанием медпомощи. Обоснованными были признаны 75 из них.

Эксперты подчеркивают, что вложения в бизнес в сфере медицины очень рискованны. Это "долгие" деньги, вернуть которые удается не сразу, более того, клиника может не выдержать конкуренции, натиска проверок контролирующих структур и разориться. Причем выделяют два главных фактора, которые могут привести частное медучреждение к печальному финалу. Первый - юридически безграмотно заполненная документация. Второй - сотрудники, некорректно ведущие себя с клиентами. В результате многомиллионные иски и проверки действительно могут "закрыть" медицинский бизнес.

Отказались от лицензий

Настоящую революцию в отрасли способны произвести и законодательные инициативы.

Например, в прошлом году приказом Минздрава N 298н был изменен порядок оказания услуг в пластической хирургии. Кроме того, правительство вынесло постановление о проведении внеплановых проверок клиник. Теперь, чтобы заниматься пластической хирургией, руководству клиники нужно предъявить контролерам ряд структурных подразделений и специалистов, в том числе работающих круглосуточно. Для "операционного дела" нужна операционная. А для нее требуются такие подразделения, как анестезиология и реаниматология, сестринский отдел. Только с соблюдением всех этих требований хирург может работать.

- Из 49 организаций в Ростовской области 19 сразу сдали лицензии, - отметил замруководителя территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Михаил Шишов. - В них не оказалось врачей и необходимых подразделений. Сейчас в регионе работает 15 лицензированных клиник пластической хирургии.