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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закрутились винтики

Правительство России готово оказать промышленникам беспрецедентную поддержку
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 254(8012)
Российская промышленность готова наращивать производство, насыщая внутренний рынок и борясь за место под солнцем на рынке мировом. Но для этого государству следует более активно помогать реальному производству, причем не только финансово. О том, какие меры действительно помогают бизнесу, а также чего сегодня ждут от власти российские фабрики и заводы, говорили на V Промышленном форуме "Полюсы экономического роста юга России" в Ростове-на-Дону.

- Недавно один из депутатов Законодательного собрания Ростовской области публично предложил снести завод Ростсельмаш, а на его месте построить метро. Конечно, это заявление абсурдно. Но оно отражает отношение некоторых чиновников к российской промышленности, - посетовал на встрече председатель совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент ассоциации Росспецмаш Константин Бабкин. - Федеральные власти нас слышат, какие-то подвижки в экономической политике есть, но хотелось бы большей оперативности.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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По словам Бабкина, одно из главных пожеланий промышленников - снизить налоговую нагрузку и ставку рефинансирования. Тогда кредиты станут более доступными, производители смогут пользоваться ими для развития бизнеса, и это же будет стимулировать потребительский спрос.

- Нужно сделать так, чтобы ресурсы было выгодно не вывозить, а перерабатывать внутри страны, - добавил Бабкин. - И выравнивать условия конкуренции. Например, если Европа усилила поддержку своих производителей самолетов, то и мы должны защищать наших.

С тезисами главы Росспецмаша сложно спорить. Но, с другой стороны, как показали недавние опросы Минпромторга РФ, больше половины российских предприятий не пользуются никакими видами господдержки и даже не знают об их существовании. А сегодня их огромное количество.

- Ставка рефинансирования действительно высокая, но мы в отрасли регулируем эту ситуацию. Например, для предприятий, которые берут кредиты на инвестиционные проекты, существует субсидирование процентной ставки, до 80 процентов от стоимости кредита.

С 2020 года начинается новая программа субсидирования приоритетных сфер промышленности, которая заточена под крупные инфраструктурные проекты, - рассказала начальник отдела Минпромторга России Наталья Плотникова. - В?2020 году наши заводы могут рассчитывать и на субсидирование затрат на НИОКР. Есть льготные кредиты под специальные инвестиционные контракты (СПИКи). В Ростовской области, например, уже заключено четыре СПИКа: два в металлургии и два в машиностроении.

Кроме того, как рассказали эксперты, с 2020 года в России начнет действовать программа СПИК 2.0. Она сфокусирована уже не столько на привлечении инвестиций, сколько на технологии. Увеличивается и срок действия контрактов с 10 до 20 лет. А еще федеральные власти ликвидировали входной ценз по первоначальным вложениям. Если раньше принять участие в программе мог только средний и крупный бизнес, сейчас доступ открывается субъектам малого предпринимательства. Эксперты ожидают активности от высокотехнологичных компаний, которые ранее просили смягчить требования.

Фото: sb.tpprf.ru
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Отдельный важнейший проект - Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК). По ней можно получить очень дешевые кредиты в обмен на обязательства нарастить экспорт. Сейчас выбрано около 600 заявок от российских производителей, которые оценивают эксперты. Также появится программа единой лизинговой субсидии, по которой можно купить не только оборудование, но и сельскохозяйственную технику, вагоны, автобусы и так далее.

Все виды поддержки в одной статье не перечислить, но эта информация сегодня собрана на едином портале gisp.gov.ru (Государственная информационная система промышленности). Благодаря ей руководители предприятий могут найти и оформить государственную поддержку, найти производителей и принять участие в закупках.

Компетентно

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- Минпромторг РФ уже оказывает промышленности комплексную поддержку (НИОКР, субсидии для стимулирования спроса и экспорта и так далее). При этом мы концентрируемся на развитии новых направлений, на разработке перспективных образцов, включая электрические и беспилотные автомобили, транспорт на газомоторном топливе и сельхозтехнику. В 2020 году государственная поддержка будет расширена, в том числе за счет стимулирования спроса посредством автокредитования и лизинга.

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