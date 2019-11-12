Крым и Кубань оказались лидерами по цене земли на юге России

В Южном федеральном округе самая дорогая земля независимо от категории, будь то участок для индивидуальной застройки или нового завода. Среди лидеров - Крым и Краснодарский край. К такому выводу пришли эксперты "Авито. Недвижимость", проанализировав рынок земельных участков в стране.

По мнению экспертов, с которыми пообщался корреспондент "РГ", на рост стоимости земли в Крыму повлияли такие факторы, как открытие моста через Керченский пролив и строительство трассы "Таврида", а также ожидание инвесторов и бизнеса с материка.

Топ-3 по стоимости земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) возглавил также Крым, где средняя цена за сотку - 160 тысяч рублей. Следом идут Ростовская область (143 тысяч рублей) и Краснодарский край (130 тысяч).

Рынок земли в республике - это в основном участки сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства или как раз той самой индивидуальной застройки. По данным группы компаний АФК, по количеству предложений лидирует Симферополь, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы. Спросом пользуется земля в окрестностях крымской столицы и участки, расположенные рядом с курортными городами. При этом самые дорогие участки на южном берегу Крыма, что обусловлено их дефицитом, и на западном побережье. Например, в Ялте за пять соток продавцы хотят 2,5 - 4 миллиона рублей, за восемь - 3,5 - 8 миллионов рублей.

В Симферополе стоимость зависит от наличия коммуникаций и отдаленности от центра города. Так, в микрорайоне "Петровская балка" шесть соток можно приобрести за 500 тысяч рублей, в более дорогом "Ак-Мечеть" участок такой же площади будет стоить уже 2,5 - 4 миллиона рублей.

Стабильно дорогая земля и в Севастополе.

- В августе средняя стоимость земельных участков в городе составила 406,1 тысячи рублей за сотку. Наибольшая цена в центре города, 891,2 тысячи рублей за сотку, - отмечает управляющий партнер Аналитической корпоративной группы Илья Пичуев. По его мнению, стоимость продолжает расти.

Специалисты также отмечают, что земельные участки в Симферополе и Севастополе пользуются у покупателей такой же популярностью, как и квартиры. По данным риелторов, около 30 - 40 процентов сделок совершается именно с земельными участками под ИЖС.

В рейтинге стоимости земли промышленного назначения пальма первенства также принадлежит Крыму. Участок в регионе выставляют на продажу по 228 тысяч рублей за сотку (рост за год на 14 процентов). Для сравнения: в Краснодарском крае - 204 тысячи рублей за сотку (рост на 19 процентов) и в Московской области - 179 тысяч рублей (минус 10 процентов). Таким образом, отмечают специалисты "Авито. Недвижимость", земля промышленного назначения в Крыму в шесть с лишним раз дороже, чем самый доступный вариант в Челябинске, где за сотку просят всего 37 тысяч рублей.

При этом на полуострове острый дефицит качественных производственных и складских объектов и стабильная востребованность этой коммерческой недвижимостью у местных и материковых компаний. Например, в Севастополе нет земли с целевым назначением под производство, а есть сельхозугодия. И для того, чтобы строить склады, необходимо менять целевое назначение земли. А это очень сложный и длительный процесс. По свежим данным, за последние годы в республике из угодий сельхозназначения в промышленные было переведено всего восемь участков.

По количеству предложений земельных участков промышленного назначения лидирует Бахчисарайский район. Значительно меньше участков выставляют на продажу в Симферополе.

Самая дорогая земля сельскохозяйственного назначения также в южных регионах, в первую очередь, в Краснодарском крае - 75 тысяч рублей за сотку. Следом идут Крым (60 тысяч рублей) и Ростовская область (55 тысяч рублей).

Как у соседей

Самая доступная земля под ИЖС - в Кемеровской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее стоимость еще и снизилась на четыре процента, до 20 тысяч рублей за сотку. Второе место в рейтинге по доступности занимает Пермский край, 25 тысяч рублей за сотку. В Ярославской области, которая входит в тройку областей с самыми низкими ценами, земля подорожала за год на один процент и стоит в среднем 27 тысяч рублей за сотку. Земля промышленного назначения доступнее всего в Челябинской области, 37 тысяч рублей за сотку и в Красноярском крае - 45 тысяч рублей за сотку.