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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымчанина задержали за гибель брошенного после ДТП ребенка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

Следственный отдел по городу Джанкой возбудил уголовное дело в отношении жителя села Ястребцы, который совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

Накануне пьяный житель Ястребцов сел за руль автомобиля ВАЗ-21063, усадив в свою машину приятеля со знакомой. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. На коленках у ехавшей на переднем сидении женщины сидела ее двухлетняя дочка, не пристегнутая ремнем безопасности.

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После употребления спиртных напитков компания отправилась на поле за картошкой, а на обратном пути на грунтовой дороге Яркое - Ястребцы водитель превысил допустимую скорость и автомобиль опрокинулся в кювет. Ребенок вылетел из машины, получив смертельные травмы. Шокирует, что все взрослые после ДТП скрылись, оставив погибшую девочку на месте происшествия.

Очень быстро водителя вычислили и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. На него завели уголовное дело по пунктам "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия).

Сейчас следователи допрашивают участников происшествия и устанавливаются все его обстоятельства, назначены необходимые экспертизы. Вскоре следствие предъявит обвинение фигуранту уголовного дела и выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Также будет дана правовая оценка остальным участникам происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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