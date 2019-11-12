До Нового года в России планируется принять закон "О виноградарстве и виноделии", являющийся базовым для этих взаимосвязанных отраслей. Эксперты рассказали "РГ", что понравилось и что не устроило их в законопроекте.

Нашли свое место

Документ получился объемным и достаточно детальным. Это одно из главных его достоинств, отмеченных экспертами.

- В украинский период у нас тоже был аналогичный закон, но он весь умещался на 15 страницах, это был выхолощенный документ, - поделился мыслями глава винного дома Валерий Захарьин. - Тот законопроект, который рассматривается сейчас, очень детальный: в нем более 80 страниц текста.

В законе подробно описаны десятки терминов, связанных с изготовлением различных напитков и вина. Впервые вводится понятие "вино России". Оно должно на 100 процентов изготавливаться из отечественного винограда. Законодательно запрещается купажирование и ассамблирование отечественного вина с импортными. Более того, авторы документа намерены регламентировать правила продажи вина в розничной сети. Отечественная продукция должна быть выставлена в торговом зале под вывеской "Вино России".

- Очень важно, что уделено внимание продаже именно российского продукта. То, что его поместят на отдельную стойку в торговом зале, должно мотивировать производителей, - считает Валерий Захарьин. - Покупатель будет четко понимать, вот это российское, а это импортное. Да, нам придется конкурировать. Но все условия для этого есть. Французское Бордо и Крым, например, находятся на одной 45-й параллели. Климатические условия у нас равные, так что мы можем делать вино как минимум не хуже французского.

Еще жестче требования к отечественному вину защищенного географического указания. Пунктом четвертым статьи 31 законопроекта, вино, изготовленное из ягоды, выращенной в различных виноградно-винодельческих зонах, запрещается купажировать. Производители и продавцы должны будут указать на бутылке информацию о сортах винограда, использованного при производстве вина, месте происхождения и годе урожая, независимо от того, где эта бутылка наполнена. Указан даже размер шрифта (не менее 14-го кегля), которым все это должно быть написано. При этом если в бутылке не виноградное вино, а к примеру, фруктовое, то слово "вино" и все его производные к нему не применимы. И на этикетке напитков с долей этилового спирта не более 22 процентов должно быть крупным шрифтом написано "не является вином". В торговом зале эти напитки следует продавать отдельно, под вывеской "продукция не является вином". В противном случае она автоматически становится фальсификатом. Разного рода подделкам, контрафакту и недоброкачественной продукции в законопроекте уделено особое внимание.

Имя как гарантия

Вместе с тем при всей детальной проработке в законопроект не вошли многие базовые термины и понятия, отмечают эксперты.

- Процентов 80 из высказанных замечаний к первой версии закона в новый документ включили, и это отлично, - говорит винодел Виталий Аксаний. - Но не все. Скажем, в отрасли есть около 500 терминов и понятий, а в законопроекте описано только 80. Если это базовый закон, они должны были в него войти, особенно те, которые могут иметь двойное толкование.

Неэффективной мерой защиты отечественного производителя может оказаться и прямое указание продавать российское вино на отдельной выкладке, считает эксперт.

- Некоторые ретейлеры это уже практикуют, но не получают ожидаемого эффекта, - говорит Виталий Аксаний. - Покупатель голосует не за вывеску, а за качество. Регуляторные меры в данном случае неэффективны и идут вразрез с законами рыночной экономики.

Пробелом в законопроекте эксперт считает отсутствие разрешенных способов рекламы винодельческой продукции, игнорирование правил дегустации, презентации и прочих мер продвижения на рынке. Другие виноделы в излишней, на их взгляд, детализации увидели и слабые стороны законопроекта. Это может стать барьером для авторского виноделия.

- Как минимум странное требование указывать сорт винограда на этикетке. А если там 20 сортов? А если я не хочу делать вино из конкретного сорта в таком стиле, который уже навязали другие производители? - говорит основатель терруарного виноделия в Крыму Павел Швец. - Например, есть совиньон из Новой Зеландии, из Бордо и из Луары. Потребитель знает только три стиля этого сорта винограда. Если же я продаю совиньон блан, у потребителя возникают вопросы.

И совершенно излишней считает эксперт статью 28 законопроекта о рейтинге винодельческой продукции. В ее положениях он усмотрел стремление авторов влиять на спрос и предложение в интересах крупных производителей.

По мнению авторов законопроекта, их документ отразил максимум пожеланий самих виноделов, высказанных в процессе обсуждения первой его редакции. Лейтмотивом стала защита отечественных производителей и покупателей от недоброкачественного импорта и так называемых винных напитков.

- Мы не ставим запрет на импорт. Кто хочет приобретать и пить бургундское, на здоровье! Итальянские - пожалуйста! Чилийские - ради бога! Но мы категорически против того, чтобы за крымское или кубанское вино выдавали виноматериал неизвестного происхождения и качества, - ответил "РГ" один из соавторов законопроекта, депутат Госдумы РФ Константин Бахарев. - Фальсифицированным будет считаться любой винодельческий продукт, где состав напитка отличается от того, что указано на этикетке. Те, кто завозит балк импортного алкогодя, будут обязаны это указывать, потому что мы вводим требования к этикетке.

Фермерам - зеленый свет

Авторы законопроекта не забыли и о фермерах. Впредь государственную и муниципальную поддержку начнут получать исключительно производители винодельческой продукции, на 100 процентов изготовленной из отечественного винограда.

- Сегодня 95 процентов отрасли - это крупные и средние товаропроизводители. И только пять процентов - фермерское виноделие. Налицо диспропорция, - отметил Константин Бахарев. - В Австрии, которая не относится к грандам виноделия, а виноградников там меньше, чем в России, свыше 10000 фермеров изготавливают вино. Я уж не говорю о Франции, где более 300 тысяч виноделов. В России к октябрю прошлого года выдано лишь 19 фермерских лицензий.

В интересах фермеров законодатели предлагают сократить перечень оснований для отказа в выдаче лицензии до восьми, ввести упрощенный порядок приобретения акцизных марок, а срок лицензии продлить с 5 до 15 лет. Также планируется увеличить предельный объем выпускаемой винодельческой продукции с 5000 декалитров, которые допустимы сегодня, до 15000. Фермеры могут получить возможность продавать свою продукцию в местах ее производства без отдельной розничной лицензии.

- Мы также хотим дать возможность фермерам производить винодельческую продукцию на арендованном оборудовании из своего винограда и предлагаем снять два необоснованных запрета, - поделился планами депутат. - Сегодня фермеры не могут получать господдержку по линии Минэкономразвития, потому что они производители подакцизной продукции. И не могут производить вино ЗГУ и ВЗГМП. На наш взгляд, это абсурд, ведь уж кто-кто, а фермеры точно не завозят импортный виноматериал. Вот эти запреты мы хотим устранить.

Кстати

Обсуждаемый сейчас законопроект не затронул отечественных производителей коньяка. Их интересы законодатели намерены защитить, внося изменения в 171-ФЗ, регулирующий оборот крепкой алкогольной продукции. Им обещают ввести понятие "российский коньяк" и разрешить делать его, в том числе из гибридных сортов винограда, что отличается от традиционного коньяка во Франции. Кроме того, производителям российского коньяка могут разрешить работать по одной лицензии, не приобретая розничную.

Все эти изменения планируется рассмотреть параллельно с законопроектом "О виноградарстве и виноделии". Его первое чтение запланировано на 19 ноября, а в окончательной редакции он может быть принят уже 19 декабря. В таком случае закон вступит в силу через 180 дней с момента его опубликования.