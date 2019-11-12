Открылся XXI Кубанский фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол"

Новости

Джимми Картер перенес операцию в 95 лет 19:42
Игрок "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года 19:35
Airbus покажет первый прототип электрического гоночного самолета 19:28
Под Омском две фуры загорелись после столкновения 19:27
В Твери ликвидирован пожар в историческом жилом доме 19:27
"Газпром экспорт" увеличивает срок контрактов на спотовые поставки 19:21
Задержанному по делу об угрозах судьям предъявлено обвинение 19:21
В Госдуме объяснили заявление Киева о готовности к снятию санкций с России 19:19
Лавров: США стремятся создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата 19:16
Kia опубликовала фото нового седана Optima 19:11
В Крым приехала делегация из 20 иностранных журналистов 19:05
Рэпер Bad Azz умер в тюрьме 19:03
Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм 18:49
Американская гимнастка скончалась после падения на тренировке 18:31
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет 18:30
В Венеции затопило вход в собор Святого Марка 18:29
Пензенская область увеличит поставки товаров в Беларусь 18:21
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года 18:19
Наталья Бочкарева рассказала о причинах своего молчания после скандала 18:19
В Музее Победы построят железнодорожный вокзал 18:18
Нурмагомедов назвал своих кумиров в спорте 18:15
Вышел трейлер спасенного фанатами фильма про ежика Соника 18:04
В Британии проблему электромобилей решили средством авиастроения 18:02
Минск передал артефакты австрийских жертв концлагеря "Тростинец" 17:50
Госдума поддержит отечественных производителей гражданского оружия 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 19:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Будит душу

Открылся XXI Кубанский фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол"
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
У входа Дома казачьего хора многочисленных гостей традиционно встречает художественный руководитель прославленного коллектива и бессменный президент фестиваля Виктор Захарченко. Именно он в 1998 году стал идейным вдохновителем форума, вокруг которого вот уже третье десятилетие аккумулируются лучшие киноработы о православном мире, о христианском образе жизни, основанном на любви и долге. "Вечевой колокол" стал собирательным образом, который дополняет написанный Захарченко гимн с говорящим названием "Иди и буди". Благодаря фестивалю кубанские зрители только за последние годы увидели свыше тысячи фильмов. И эти просмотры люди воспринимают как глоток чистого воздуха.

- Все эти фильмы прямо или косвенно говорят о предназначении человека на земле, - говорит "казачий маэстро". - Таких фестивалей немало проводится по всему миру, но в Краснодаре он особенный, объединяющий. Потому что участники православных фестивалей России, Украины, Беларуси, Сербии, Грузии, Болгарии привозят к нам свои фильмы-призеры.

Православная церковь создаст на Дону туристический кластер

В этом году оргкомитет принял на конкурс 186 фильмов: 137 документальных, 39 игровых, семь детских, шесть анимационных картин. Любой желающий может посмотреть их в малом концертном зале Кубанского казачьего хора. Показы с участием гостей и участников фестиваля также идут в Кореновске, Темрюке, Тимашевске и Крымске.

В программе нынешнего фестиваля особенно много фильмов на историческую тему. По мнению кинорежиссера, сценариста, народного артиста России, президента Международного кинофорума "Золотой Витязь" Николая Бурляева, это оправданно. "Исторические, православные фильмы вовсе не те, где крестятся и молятся или говорят о Боге, - убежден Бурляев. - 99 процентов фильмов, сделанных в советские годы, были по своей сути православными, потому что в их основе были христианские заповеди: не убий, не укради, чти мать и отца своего. Чтобы остановить разрушительные процессы в обществе, необходимо вернуться к этому.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Всероссийское казачье общество объединит 1,5 млн человек

XXI "Вечевой колокол" открылся документальной лентой Николая Бурляева "Отменивший войну" - о московских событиях октября 1993 года. Главный герой - подполковник отряда "Альфа" Владимир Келехсаев. В 1993 году он вошел в Белый дом без оружия и провел переговоры с депутатами, убедив их покинуть здание. Его герой, по мнению Бурляева, тогда предотвратил гражданскую войну в России.

Представляя кубанским зрителям свою работу, Бурляев сказал, что собирался снять о нем художественный фильм, пока их не свела случайная встреча в поезде. Так появилась документальная картина.

Фильмы-победители будут объявлены 15 ноября.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю