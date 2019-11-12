Открылся XXI Кубанский фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол"

У входа Дома казачьего хора многочисленных гостей традиционно встречает художественный руководитель прославленного коллектива и бессменный президент фестиваля Виктор Захарченко. Именно он в 1998 году стал идейным вдохновителем форума, вокруг которого вот уже третье десятилетие аккумулируются лучшие киноработы о православном мире, о христианском образе жизни, основанном на любви и долге. "Вечевой колокол" стал собирательным образом, который дополняет написанный Захарченко гимн с говорящим названием "Иди и буди". Благодаря фестивалю кубанские зрители только за последние годы увидели свыше тысячи фильмов. И эти просмотры люди воспринимают как глоток чистого воздуха.

- Все эти фильмы прямо или косвенно говорят о предназначении человека на земле, - говорит "казачий маэстро". - Таких фестивалей немало проводится по всему миру, но в Краснодаре он особенный, объединяющий. Потому что участники православных фестивалей России, Украины, Беларуси, Сербии, Грузии, Болгарии привозят к нам свои фильмы-призеры.

В этом году оргкомитет принял на конкурс 186 фильмов: 137 документальных, 39 игровых, семь детских, шесть анимационных картин. Любой желающий может посмотреть их в малом концертном зале Кубанского казачьего хора. Показы с участием гостей и участников фестиваля также идут в Кореновске, Темрюке, Тимашевске и Крымске.

В программе нынешнего фестиваля особенно много фильмов на историческую тему. По мнению кинорежиссера, сценариста, народного артиста России, президента Международного кинофорума "Золотой Витязь" Николая Бурляева, это оправданно. "Исторические, православные фильмы вовсе не те, где крестятся и молятся или говорят о Боге, - убежден Бурляев. - 99 процентов фильмов, сделанных в советские годы, были по своей сути православными, потому что в их основе были христианские заповеди: не убий, не укради, чти мать и отца своего. Чтобы остановить разрушительные процессы в обществе, необходимо вернуться к этому.

XXI "Вечевой колокол" открылся документальной лентой Николая Бурляева "Отменивший войну" - о московских событиях октября 1993 года. Главный герой - подполковник отряда "Альфа" Владимир Келехсаев. В 1993 году он вошел в Белый дом без оружия и провел переговоры с депутатами, убедив их покинуть здание. Его герой, по мнению Бурляева, тогда предотвратил гражданскую войну в России.

Представляя кубанским зрителям свою работу, Бурляев сказал, что собирался снять о нем художественный фильм, пока их не свела случайная встреча в поезде. Так появилась документальная картина.

Фильмы-победители будут объявлены 15 ноября.