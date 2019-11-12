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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ПБК "Локомотив-Кубань" подписал форварда сборной Литвы

Текст: Илья Трисвятский
Команда баскетбольной Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" (Краснодар) подписала двухлетний контракт с форвардом сборной Литвы Миндаугасом Кузминскасом. Пока это самый громкий трансфер, совершенный непосредственно по ходу регулярного чемпионата интернационального турнира с участием девяти российских и четырех зарубежных клубов.
Миндаугас Кузминскас в составе греческого "Олимпиакоса". Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Миндаугас Кузминскас в составе греческого "Олимпиакоса". Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Миндаугас Кузминскас в составе греческого "Олимпиакоса". Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нынешний сезон 2019/20 Кузминскас начинал в греческом "Олимпиакосе", который возглавлял бывший наставник сборной России Дэвид Блатт. Из-за болезни его сменил литовский специалист Кестутис Кемзура, а уже сыгравший в Евролиге шесть матчей Кузминскас решил принять предложение "Локомотива-Кубани".

Капитан БК "Локомотив-Кубань" пропустит матчи из-за травмы

Кузминскас (1989 года рождения, рост 205 см) начинал обучение баскетбольным азам в спортивной академии имени олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР Шарунаса Марчюлениса. Далее на профессиональном уровне выступал за "Сакалай" (2006/07), "Перлас" (2007/08), "Шяуляй" (2008-2010), "Жальгирис" (2010-2013), испанскую "Уникаху" (2013-2016), клуб НБА "Нью-Йорк Никс" (2016/17), итальянский "Милан" (2017/18, 2018/19) и совсем немного за греческий "Олимпиакос".

- Для меня "Локомотив" не чужая команда. Это, безусловно, было важно при решении о переходе. Мне хорошо знаком главный тренер Лука Банки, мы с ним работали в чемпионате Италии. Мне импонирует работа этого специалиста, - приводит слова Кузминскаса пресс-служба краснодарской команды. - Я знаю вице-президента клуба и своего соотечественника Гинаса Руткаускаса, с Мантасом Калниетисом играли вместе за сборную нашей страны на чемпионате мира, а до этого были партнерами и в "Жальгирисе", и в "Милане". И все же основной фактор моего решения перебраться в Краснодар - то, что "Локомотив" конкурентоспособный, боевой и очень амбициозный коллектив, которому по силам бороться за путевку в Евролигу через турнир Еврокубка.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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А вот как охарактеризовал Кузминскаса сыгравший основную роль в его приглашении вице-президент "Локо" Гинас Руткаускас: "Он профессионал с большой буквы и отличный человек. В условиях продолжающегося формирования команды Миндаугас принесет "Локо" много пользы не только на площадке, но и за ее пределами. Как только у нас появилась возможность, то мы сразу же подписали с ним контракт. Верим в то, что его игра станет хорошим усилением, особенно в условиях наших объективных кадровых проблем".

Где будем смотреть

13 ноября, среда.

"Матч ТВ".

21.40. "Венеция" (Италия) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Еврокубок. Группа "В". 7-й тур. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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