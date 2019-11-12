За девять месяцев 2019 года индекс промышленного производства в мебельной отрасли Крыма составил 71,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. По данным Крымстата, за это время было произведено мебели на 67,9 миллиона рублей, в 2018-м - на 133 миллиона. С чем связано снижение показателей, выяснил корреспондент "РГ".

От появления на полуострове мебельщиков с материка однозначно выиграют потребители: ассортимент столов и стульев значительно увеличится. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Как сообщили "РГ" в министерстве промышленной политики Крыма, формируют индекс промышленного производства в отрасли в основном малые предприятия, а также индивидуальные предприниматели. В единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы внесено 398 производителей мебели, и все в категории "микропредприятие".

По данным Крымстата, статистические отчеты предоставляют только 17 мебельных предприятий, они-то и формируют индекс промышленного производства. Но еще четыре года назад у статистиков и профильного министерства не было никакой информации о количестве ИП и предприятий, а также объемах производства. Так что можно говорить о том, что мебельщики, хоть и медленно и не массово, но все же стали выходить из тени.

Крымские власти стараются мотивировать предпринимателей работать "по-белому", возмещая им часть расходов на покупку нового оборудования. В этом году одно предприятие за счет средств бюджета Республики Крым получило субсидию в размере 7,1 миллиона рублей на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, разработку и внедрение инновационных технологий.

Между тем Крым, как курортный регион, где активно развивается жилищное строительство, интересен производителям. По словам специалистов, с каждым годом розничные продажи мебели на полуострове растут. С появлением моста через Керченский пролив свои магазины и склады на полуострове открывают компании из разных регионов РФ.

- Осенью мы открыли первый магазин в Симферополе, а оптовые склады на полуострове у нас уже были. Будем расширять сеть салонов, так как после постройки моста с доставкой мебели не возникает никаких проблем, - говорит Елена Быстрицкая, представитель пензенской мебельной фабрики.

А вот местные производители, естественно, не рады конкуренции.

- Сложно конкурировать с материковыми компаниями, у которых совсем другие объемы производства и ниже цены. На внутренний российский рынок мы выйти не можем, поэтому мелкие предприятия сейчас закрываются, - рассказывает индивидуальный предприниматель Александр Сергеев.

В минпромышленности предположили, что снижение показателей в отрасли также может быть связано с сезонными колебаниями загрузки индивидуальных предпринимателей и мебельных компаний в связи с уменьшением закупок со стороны санаторно-курортных учреждений и других потребителей из этой сферы.

Между тем

В сфере производства мебели Корпорация развития Республики Крым сопровождает один проект, это строительство многофункционального мебельного комплекса. Объем инвестиций - 63 миллиона рублей. Соглашение подписано в конце 2018 года. Сейчас проходит оформление договора аренды на земельные участки площадью 3 276 и 1984 квадратных метра.