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12.11.2019 20:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов Арену" передали в собственность Ростовской области

Текст: Максим Домчев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Ростов Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, в собственность Ростовской области. Соответствующий документ был опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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"Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Росимущество совместно министерством спорта РФ и правительством Ростовской области обеспечит передачу имущества до 1 января 2020 года. В числе объектов, которые будут переданы региональным властям, значатся здание стадиона, три билетных кассы, несколько КПП, ливневая канализация.

Как сообщил ТАСС заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, в 2020 году содержание стадиона на 95% покроет сумма из федерального бюджета, а еще на 5% - из регионального. При этом ежегодно расходы из федерального бюджета на содержание арены будут уменьшаться.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"С 2024 года мы должны будем полностью содержать данный стадион за счет бюджета областного и внебюджетных источников, заработанных средств самим стадионом. Бизнес-план до 2024 года подготовлен, и на сегодняшний день идет активная работа по его реализации", - заявил Гуськов.

"Ростов Арена", вмещающая свыше 43 тысяч зрителей, открылась весной 2018 года. В рамках чемпионата мира на стадионе прошли пять матчей - четыре встречи группового этапа и одна игра 1/8 финала плей-офф между сборными Бельгии и Японии. Арена является домашней для ФК "Ростов", выступающего в Российской премьер-лиге.

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