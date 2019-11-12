Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Шесть жителей Крыма получили от семи до 19 лет колонии строгого режима за организацию ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил свой вердикт.

Как сообщили в пресс-службе суда, шесть мужчин обвинялись по целому ряду статей УК РФ, в том числе насильственный захват власти, организация деятельности террористической организации и покушение на преступление. По данным следствия, двое из них признаны организаторами ячейки. Они получили максимальные сроки – 19 и 18 лет соответственно, остальные осуждены за участие в организации. Двое из них получили по 12 лет колонии, еще двое осуждены на семь и восемь лет соответственно. Все они приговорены к отбыванию срока в колонии строгого режима.

Как сумело доказать обвинение, на своих тайных собраниях мужчины занимались вербовкой гражданских лиц, подстрекательством к экстремистской деятельности, призывали к тотальной исламизации России. Свою вину обвиняемые так и не признали.