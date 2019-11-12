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12.11.2019 19:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крым приехала делегация из 20 иностранных журналистов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Об этом "РГ" сообщил председатель Комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Фото: Арвидас Шеметас
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По его словам, на полуостров прибыли более 20 представителей средств массовой информации, в частности, из Великобритании, Вьетнама, Индии, Италии, Кении, Конго, Португалии, Сербии, Словакии, Узбекистана, Франции, ЮАР и других стран.

- Завтра запланирована встреча делегации с главой республики и главой парламента Крыма, - рассказал парламентарий. - Также завтра состоится встреча с руководителями национально-культурных объединений Республики Крым. По предварительной информации, она пройдет в Ливадийском дворце в Ялте.

Гемпель предположил, что на последней встрече будет рассмотрен ряд вопросов, освещение которых руководителями национально-культурных объединений позволит иностранным журналистам получить важную для мирового сообщества информацию.

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- Думаю, речь пойдет о нарушении прав человека в отношении крымчан со стороны западных стран, которые участвуют в санкционной политике в отношении России, - пояснил депутат. - По всей вероятности, будет обсуждаться указ президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов", а также будет идти речь о том, что национально-культурные объединения Крыма сегодня поддерживают тесное сотрудничество со всеми ветвями власти в республике.

Кроме того, в программе визита делегации есть и посещение Севастополя.

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