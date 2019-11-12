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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму запасов воды хватит до весны

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Несмотря на засушливые осенние месяцы и недобор атмосферных осадков в 2019 году, Крым обеспечен водой до марта 2020-го. Власти не рассматривают возможность ограничения водоснабжения населенных пунктов. Об этом заявил вице-премьер Совета-министров Республики Крым, министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

- Сегодня мы до марта имеем запасы воды, - сказал он. - Ограничение в водоснабжении населения не рассматривается, пока нет такой необходимости - сказал Рюмшин. - Основной приток в реки и водохранилища происходит осенью и зимой. Осадки пойдут в ноябре-декабре, плюс снежные январь и февраль.

Фото: iStock
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По данным Крымского гидрометцентра, в последние месяцы и в октябре на территории большинства бассейнов рек полуострова наблюдался значительный недобор осадков. Например, в бассейнах рек южного берега Крыма, реки Кача, Бельбек, Биюк-Карасу, Малый Салгир выпало от 30 до 70 процентов нормы осадков, а в бассейнах остальных рек - в пределах 18-20  процентов от нормы. Такая же ситуация в крымских горах. А верховья рек Альма, Черная и  реки Алушты, Судака и Феодосии пересохли.

Приток воды в водохранилища естественного стока снизился в октябре до критического минимума: в Белогорское - 0,614 миллиона кубометров, Симферопольское - 0,587 кубометров, Счастливое - 0,053 кубометров. Прекратилось поступление воды в Чернореченское и Партизанское водохранилища.

Как рассказала в эфире радио "Крым" начальник отдел гидрологии и гидрологических прогнозов Гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко, недобор осадков в 2019 году на полуострове составляет от 40 до 60 процентов. Некоторые водохранилища, в частности Симферопольское и Загорское, сейчас наполнены менее чем на половину, а Аянское, снабжающее часть Симферополя и Белогорское - менее чем на 15 процентов. По словам гидролога, такая же ситуация была на полуострове в 1994 и 2012 годах.

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