В Ростове ограничили оплату проезда банковскими картами

Пассажирам общественного транспорта в Ростове-на-Дону добавили неудобств. Теперь одной банковской картой можно оплатить проезд лишь двух человек за один рейс. Пассажирам, если они ездят семьей или компанией и один оплачивает проезд за всех, рекомендуется иметь с собой наличные деньги или же использовать несколько банковских карт.

По словам заместителя генерального директора компании-оператора Алексея Троицкого, причина ограничений - необеспеченные платежи.

Проще говоря, бывают ситуации, когда на карте нет денег, а пассажир ею рассчитывается. Так как в ростовском транспорте действует оффлайн-авторизация платежей, которая предполагает списание средств от нескольких минут до нескольких дней после совершения поездки, то оплата принимается в любом случае. В результате денег компания-оператор не получает, но обязана переводить их перевозчику. При этом сумму задолженности "зайцев" в компании не разглашают. Однако можно предположить, что она весьма значительная, раз уж оператор был вынужден пойти на столь непопулярные меры.

- Эксперты считают принятые меры малоэффективными и опасаются, что часть пассажиров вовсе откажется от безналичной платы в транспорте. Особенно если учитывать сократившуюся тарифную разницу между оплатой наличными и картой: сначала она составляла четыре рубля, а затем сократилась до трех. Ранее компания уже ограничила прием оплаты при помощи карт "небанковских" организаций ("Яндекс-карты", "Киви" и прочих) по той же причине: необеспеченные платежи, - заявил ведущий эксперт интернет-сообщества "Ростов-транспорт" Игорь Негодаев.

Отметим, что теперь половину поездок в общественном транспорте ростовчане оплачивают банковскими и транспортными картами. При этом два года назад безналично оплачивалась лишь каждая двадцатая поездка.

Кстати

Ежедневно в донской столице совершается порядка 434 тысяч поездок, при этом через терминалы бесконтактной оплаты фиксируется более 220 тысяч транзакций. Всего в пользовании ростовчан находится свыше 649 тысяч транспортных карт.