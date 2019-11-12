В Совфеде оценили слова украинского политика о снятии санкций с России

Киеву необходимо заново выстраивать отношения с Россией, а не следовать в фарватере своих предшественников. Такое мнение высказала член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы о готовности его страны к грядущей отмене санкций в отношении России.

Украине следует отказаться от необдуманных высказываний и начать налаживать диалог с Москвой. В противном случае Киев еще больше утратит свои позиции в экономике, считает сенатор.

- Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах, - цитирует RT Цекова. - Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже давно готова к тому, что рано или поздно санкции ЕС в отношении России будут отменены.