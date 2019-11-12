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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинский ломбард рекламировал беспроцентным займ на один день

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Арбитражный суд Уральского округа поставил точку в деле челябинского ломбарда, рекламировавшего и без того предусмотренное законом условие о не взимании процентов за первый день займа. Вслед за челябинским арбитражным и 18 апелляционным судом окружная инстанция подтвердила, что подобное реклама услуг противозаконна.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Нарушение еще в октябре прошлого года выявили специалисты челябинского УФАС, обнаружившие на одной из остановок в центре города красочный плакат с рекламой услуг сети ломбардов, предлагающих клиентам "1 день займа - 0 процентов" при условии "пользования займом больше одного дня". Ниже сообщалось, что деятельность ломбарда регулируется Центральным Банком РФ.

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Какая-либо другая информация об условиях кредитования отсутствовала, что и привлекло внимание антимонопольщиков - по закону реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна содержать все сведения об условиях, определяющих их полную стоимость.

Это значит, указав одно предусмотренное законом условие, учреждение обязано было уведомить заемщика и обо всех остальных. Однако, никакой информации о сроке предоставления займа и порядке его погашения в последующие вслед за первым дни плакат не содержал.

- Указание в рекламе какого-то отдельного условия займа не позволяет получить достаточных сведений об услуге в целом и способствует формированию неверных представлений о стоимости займа и сумме расходов, которые придется нести потребителю, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк.

Однако в ответ на предупреждение со стороны антимонопольщиков руководство ломбарда сообщило, что информация на плакате вообще не является рекламой. Ведь условия нулевой процентной ставки за один день займа определены законодательно. А ломбард поместил их на своем плакате исключительно в целях повышения правовой грамотности населения.

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Комиссия Челябинского УФАС отнеслась к такому доводу критично. Причем большинство членов экспертного совета по рекламе ее позицию поддержало. Специалисты пришли к выводу, что помещенная на плакате информация является именно рекламой, поскольку направлена на привлечение клиентов. А условие беспроцентного займа на один день не является сколько-нибудь существенным условием, влияющим на его стоимость в последующие дни.

По предписанию УФАС распространение незаконной рекламы было прекращено. Однако ломбард попытался оспорить его в суде, последовательно проиграв дело в трех инстанциях.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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