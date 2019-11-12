В 2016 году благотворительная организация "Дорогами добра" объявила кастинг во вновь создаваемую театральную труппу. Ограничение одно: претенденты моложе 55 лет не рассматривались. В назначенный день собрались желающие освоить новую профессию, блистать в свете софитов и получать цветы от поклонников. А вскоре двадцать пять будущих служителей Мельпомены приступили к работе: вокал, танцы, занятия по актерскому мастерству, речи, сценическому движению, раскрепощению…

На самом деле о настоящем театре они тогда всерьез не задумывались. Просто сотрудники благотворительной организации заметили: пенсионеры, окончившие бесплатные компьютерные курсы, теперь приходят просто так - пообщаться, встретить знакомых. Как ни крути, с бытовыми и финансовыми проблемами наши героические пенсионеры научились справляться, а вот без роскоши человеческого общения многим после выхода на заслуженный отдых становится совсем тяжко. Вот и решили создать театр "Новый старт" - площадку для общения единомышленников, вид досуга, своеобразный антидепрессант, если угодно. И это сработало.

Рассказывает Наталья Лапенкова:

- Я узнала про "Новый старт" в не самый простой момент своей жизни: после аварии болела, редко выходила из дома. Но идея попасть в театр меня так захватила, что я стала ходить на все репетиции как зритель: на тот момент труппа была сформирована и кастинг не планировался. Сидела в уголочке, наблюдала, меня не прогоняли. На одну из репетиций пришли с киностудии, искали пожилых людей для съемок в сериале. Сфотографировали и меня… а через пару дней пригласили сняться в двух эпизодах сериала и даже заплатили пятьсот рублей!

Вскоре режиссер Владислав Сахнов дал мне небольшую роль бухгалтера в спектакле "Библионочь". Но я не смогла справиться с волнением и на репетиции не вымолвила ни слова. Несмотря на это, вскоре мне доверили роли без слов, а потом я уже читала монолог "Летучей мыши" в спектакле "История людей и зверей". На сегодня я сыграла семь эпизодических ролей в фильмах и сериалах и достойные роли в спектаклях нашего театра. Уже год я администратор "Нового старта". В мои обязанности входит поиск площадок для выступлений. Кроме того, я веду нашу страничку в ВК. "Новый старт" дает мотивацию держать себя в форме, быть современной, дарит знакомства с уникальными людьми, возможность развивать интеллект и физические возможности. И знаете, моя жизнь не была настолько интересной, насыщенной и богатой на события даже в студенческие годы!

Тогда, в 2016-м, на премьеру первой постановки "Нового старта" "Сказки Серебряного века" пришел режиссер и театральный педагог Владислав Сахнов:

- И неожиданно я стал свидетелем жесткой критики, которой подвергли дебютантов. Они растерялись. Я за них заступился, ведь театр - это вполне достойное хобби.

Владислав Геннадьевич руководит коллективом уже четвертый год и теперь не дает спуску артистам, никаких скидок на самодеятельность. На репетиции раз за разом повторяют одну и ту же сцену, крохотный эпизод, не обращая внимания на то, что одна из женщин, кажется, готова расплакаться. Но нет, справляется с собой и выполняет требования режиссера. Отчасти потому, что чувствует себя настоящей актрисой. А еще в каждой постановке есть два, а то и три состава, и конкуренция не позволяет расслабиться.

Заметим: это не коллектив, а просто мечта режиссера в плане мотивированности, нацеленности на конечный результат и дисциплины. В репетиционной комнате висит протокол собрания театральной студии: Лев Козлов - ответственный за аудиовидеофотосъемку спектаклей, Маргарита Ковалева - за нехитрые финансы (все занятия для участников студии бесплатны, как и спектакли для зрителей), Анна Бороздина - за кухню и порядок в помещении, Нина Афонина - за явку на репетиции и выступления. Другие отвечают за массовку, тренинги, площадки и декорации… Короче, у них не забалуешь.

Так проект постепенно стал театром. За три с лишним года в репертуаре "Нового старта" появилось шесть постановок по произведениям Ивана Шмелева, Светланы Алексиевич, уральского драматурга Екатерины Бронниковой. "Коммуналку" - спектакль, основанный на собственных воспоминаниях и пережитом опыте жизни в СССР, - актеры играют естественно и органично. "У войны не женское лицо" однажды показывали в школе и сами поразились, как смогли переломить скептическое отношение подростков. Играют везде, где можно повесить задник и расставить нехитрые декорации: в библиотеке, в музее, в купеческом особняке, в больнице, церкви, в детском реабилитационном центре, в доме престарелых и даже в СИЗО. Там, где зрители будут рады встрече с, возможно, наивным, но искренним и добрым искусством.

Премьерная постановка "Женитьбы Бальзаминова" стоит наособицу и знаменует новую веху в жизни театра: это уже не инсценировка по принципу "конструктора" с заменяемыми частями (на случай, если кто-то заболел, занят с внуками), а полноценный спектакль. И не страшно, что Мишенька Бальзаминов у Островского - молодой человек. Здесь он вечный жених, неудачник, наивный хитрован и мечтатель, и это открывает в классической пьесе новые смыслы. В ближайших планах - серьезные постановки: "Оркестр" Жана Ануя и комедия "Ариведерчи, Рома" по пьесе драматурга Валентина Красногорова, а также премьера документального фильма, снятого о "Новом старте" на Свердловской киностудии.

- У меня два увлечения - церковь и театр, - говорит Анна Бороздина. - Иду в театр, чтобы забыть свои заботы. Мне 72, и я очень трудно живу, но на миру и смерть красна.

Хотя, о финише в "Новом старте" не думают. Если зайти на их странички в соцсетях, голова пойдет кругом от разнообразия увлечений: студия йоги, танцевальный марафон, экскурсии по городу, мастер-классы по вязанию и рисованию и, конечно, волонтерская работа. Старость? Нет, не слышали.