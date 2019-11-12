Курсант тюменского военного училища умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища скончался от менингита. Еще 21 человек из числа учащихся помещен в инфекционную больницу. Об этом "РГ"сообщили в региональном Минздраве.

По информации врачей, молодой человек поступил в клинику восьмого ноября в тяжелом состоянии. Там сразу же провели диагностику и консультацию с участием узких специалистов, взяли все необходимые анализы. Студента перевели в реанимацию, но спасти его, к сожалению, не удалось - через несколько часов он скончался.

"По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. С профилактической целью 21 курсант из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу. У них диагностированы ОРВИ, ангина", - передает профильное министерство.

Так как инфекция передается воздушно-капельным путем, городская поликлиника провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию (на такие случаи в регионе предусмотрен запас вакцины), рассказала пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. Далее все мероприятия будут проводиться согласно действующим регламентам по результатам анализов.

Между тем источник ТАСС в экстренных службах уточнил: расследованием случившегося в училище сейчас занимается спецкомиссия Минобороны.