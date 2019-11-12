Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов

В Челябинске прошел первый тур конкурса по выборам главы города. Из 15 заявившихся на выборы кандидатов конкурсная комиссия отобрала трех, сообщили в вторник в городской администрации.

- Хочу поблагодарить всех кандидатов, видно, что готовились, отвечали на вопросы. У большинства претендентов подготовка была очень высокой, - прокомментировал итоги работы председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин. - Единогласно определены три победителя - это Виталий Евгеньев, Наталья Котова и Сергей Кочетков.

Итак, борьбу за кресло мэра продолжат врио главы Челябинска Наталья Котова, глава Металлургического района Сергей Кочетков и директор Красноармейского дома-интерната для престарелых Виталий Евгеньев.

Заседание Челябинской городской Думы, на котором состоится окончательный выбор и утверждение кандидатуры мэра состоится 19 ноября, отметили в мэрии.