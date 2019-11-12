На Урале сбежали трое детей, которых мать более 10 лет держала взаперти

В городе Усть-Катав Челябинской области организована проверка по факту гибели женщины, сгоревшей в частном доме после бегства троих детей. Со слов беглецов стало известно, что мать много лет держала их взаперти, ограничивая общение с внешним миром, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

- Тело погибшей обнаружено после пожара в частном доме, куда семья переехала более десяти лет назад, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По данному факту организована проверка. Накануне пожара женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже троих детей в возрасте 11-ти, 15-ти и 20 лет - двух дочерей и сына.

Как пояснили "РГ" собственные источник в правоохранительных органах, детей удалось найти по горячим следам. Со слов старшей дочери, мать практически не выпускала их со двора, обучая школьным предметам на дому и разрешала пользоваться интернетом только в ее присутствии. Уточняется, что затворничество несовершеннолетних началось с момента переезда, таким образом, по свидетельству детей, их не выпускали из дома более 10 лет. Именно это и стало причиной их побега из дома. Однако эту информацию еще следует тщательно проверить.