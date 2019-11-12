Работники нефтегазовых компаний Югры пройдут бесплатное переобучение

Нижневартовский государственный университет занял первое место среди 74 вузов России в конкурсе грантов "Новые возможности для каждого" в рамках нацпроекта "Образование", цель которого - формирование системы непрерывного профессионального образования.

Вуз представил на конкурс кейс под названием "Эдуойлтехстарт Югра!", включающий шесть программ профессиональной переподготовки и пять курсов повышения квалификации. В рамках этого проекта предполагается обучать высококвалифицированных рабочих и технических специалистов, повышая их компетенции в профессиональной области, а также в сферах цифровой экономики, бережливого производства, экологической безопасности.

Как рассказал автор проекта, проректор по развитию Буркит Махутов, поскольку системообразующая отрасль экономики Югры - ТЭК, в университете решили разработать дополнительные образовательные программы, направленные на подготовку кадров с учетом регионального спроса. То есть целевая группа - сотрудники нефтегазодобывающих и электроэнергетических предприятий, а также госслужащие и работники сферы образования. Всего планируется обучить 2000 человек, они получат документы о прохождении курса. В первую очередь за парты сядут работники ключевых предприятий региона.

В университете отмечают, что работодатели уже проявили интерес к проекту, ведь обычно их сотрудники, желающие повысить свой профессиональный уровень, оплачивают такие курсы самостоятельно, в данном случае обучение будет для них бесплатным. Финансирование кейса пойдет из двух источников: 9,1 миллиона рублей составит субсидия Министерства науки и высшего образования РФ, еще 4,5 миллиона университет направит из внебюджетных источников.