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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Торговцам некуда деваться

Готовясь к олимпиаде, уральцы научились защищать свои права потребителей
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 256(8014)
- Девочки, что такое интернет-банкинг? - испуганно, как школьница, спрашивала у подруг седовласая участница финального этапа олимпиады по финансовой грамотности, выйдя из аудитории. - Боюсь, ответила неправильно…
Фото: Татьяна Андреева/РГ Любовь Михалева вспомнила, как ее дочь досрочно погасила кредит, и правильно ответила на вопрос. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Любовь Михалева вспомнила, как ее дочь досрочно погасила кредит, и правильно ответила на вопрос. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Девочки" охотно делились своими версиями. Коллективный "мозговой штурм" в коридоре затянулся надолго, но на ответ он повлиять, конечно, уже не мог.

Студенты, наверное, просто загуглили бы правильный ответ. Впрочем, и пенсионеры неплохо владеют пресловутыми "цифровыми технологиями". Кто-то освоил их самостоятельно, кому-то помогли курсы при центрах социального обслуживания населения. В общем, если и не "продвинутые", то вполне уверенные пользователи.

Региональная программа овладения азами финансовой грамотности рассчитана до 2030 года. Нынешних победителей из глубинки не просто пригласили в Екатеринбург - помогли с транспортом и дали сопровождающего. Приехали 24 человека - по четыре от каждого из шести управленческих округов. География обширная: в списке 16 городов, от Березовского и Верхней Пышмы до неблизких Карпинска и Нижней Туры.

Фото: iStock
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Некоторые готовились углубленно. Например, Василий Одегов из Сухого Лога - единственный представитель сильного пола - признался, что специально штудировал учебник "Финансовая грамотность пожилого человека". Но вопросы теста оказались шире.

- В числе организаторов и партнеров олимпиады - Областной центр финансовой грамотности, Роспотребнадзор, Сбербанк, УрГЭУ. Поэтому и вопросы касались самых разных областей: страхования, защиты прав потребителей, семейного бюджета, - рассказал Семен Белкин, директор Свердловского областного медицинского колледжа, площадки мероприятия.

Пенсионеры считают: в жизни могут пригодиться все "нюансы" страхования, оформления наследства или кредита, банковских карт - пусть даже не у всех они есть.

- А я ни разу не брала кредит, поэтому задумалась, что отвечать про досрочное погашение. Но потом вспомнила: дочь покупала машину в рассрочку. Недавно она досрочно рассчиталась с банком. Я успокоилась и ответила правильно, - поделилась Любовь Михалева из Ревды.

Профессия Тамары Легчиловой из Екатеринбурга была связана с недвижимостью, но вопросы банковского дела и кредитования и ей показались непростыми, ведь под рукой не было справочников. По словам Тамары, уже в процессе подготовки к отборочному туру она стала экспертом в вопросе защиты прав потребителей.

- Раньше никогда бы не понесла обратно в магазин некачественные продукты. А тут спокойно вернула пакет кислого молока. Другой пример: купила в уличном павильоне платье и брюки. Платье назад приняли, а брюки, не подошедшие по размеру, отказались. Я объяснила нормы закона - деваться некуда, деньги отдали, - подытожила она.

Кстати

Самому почтенному участнику олимпиады исполнился 81 год.

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