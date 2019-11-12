В Екатеринбурге не будут повышать налог на имущество физлиц. Как сообщили в гордуме, мэрия отозвала письмо, где предлагалось утвердить прогрессивную шкалу налогообложения для граждан: от 0,1 до 0,3 процента в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости ("Кому хоромы по карману", "РГ-Неделя", 15.10.2019). Это означает, что с 2020 года горожане будут платить налог всего по ставке 0,1 процента.

Если бы документ утвердили в первоначальном варианте, больше всех пришлось бы раскошелиться владельцам жилых домов и квартир дороже шести миллионов рублей. Для жилья ценой от 3 до 6 миллионов, куда попадает большая часть новостроек и дома улучшенной планировки советских времен, ставка составила бы 0,2-0,25 процента, тогда как раньше все жители Екатеринбурга платили налог всего 0,1 процента.

Решение не менять ставку принято на аппаратном совещании и после долгих дебатов в парламенте. Многие депутаты высказались категорически против прогрессивной шкалы. По их мнению, от этого могли пострадать прежде всего хозяева вторичного жилья, а также люди, стремящиеся улучшить свои бытовые условия.

- Это сделано для того, чтобы поддержать жителей, - пояснил решение екатеринбургской мэрии не рассматривать новые ставки налога на имущество физлиц спикер гордумы Игорь Володин.