Если бы документ утвердили в первоначальном варианте, больше всех пришлось бы раскошелиться владельцам жилых домов и квартир дороже шести миллионов рублей. Для жилья ценой от 3 до 6 миллионов, куда попадает большая часть новостроек и дома улучшенной планировки советских времен, ставка составила бы 0,2-0,25 процента, тогда как раньше все жители Екатеринбурга платили налог всего 0,1 процента.
Решение не менять ставку принято на аппаратном совещании и после долгих дебатов в парламенте. Многие депутаты высказались категорически против прогрессивной шкалы. По их мнению, от этого могли пострадать прежде всего хозяева вторичного жилья, а также люди, стремящиеся улучшить свои бытовые условия.
- Это сделано для того, чтобы поддержать жителей, - пояснил решение екатеринбургской мэрии не рассматривать новые ставки налога на имущество физлиц спикер гордумы Игорь Володин.