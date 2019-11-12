Студенты уральского института МЧС подхватили кишечную инфекцию

Эксперты управления Роспотребнадзора в Свердловской области разбираются в обстоятельствах заражения студентов Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

По данным ведомства, несколько молодых людей подхватили острую кишечную инфекцию.

Точно число заболевших пока не известно: сигнал об инциденте поступил в региональный Центр гигиены и эпидемиологии только сегодня.

"Проводится эпидемиологическое расследование с выездом в учреждение для оценки ситуации и проведении лабораторных исследований", - сообщили в пресс-службе надзорного органа.