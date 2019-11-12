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12.11.2019 22:50
Рубрика: Экономика

Куда пойдут деньги банка БРИКС

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 255(8013)
Россия подготовила ряд проектов для финансирования из банка БРИКС в следующие два года, сообщили "Российской газете" в Минфине России. Часть из них, вероятно, будет профинансирована в рублях.

Российские проекты для финансирования в 2020-2021 годах из банка БРИКС - это в том числе сокращение масштабов загрязнения бассейна Волги, повышение энергоэффективности и инвестиции в развитие альтернативной энергетики, модернизация транспортной инфраструктуры в разных регионах, рассказали в минфине.

Предполагается, что часть российских проектов будет профинансирована в рублях за счет привлечения банком БРИКС рублевого фондирования на российском финансовом рынке, указывают в ведомстве. Подготовка к выпуску первого рублевого займа банка близка к завершению, сообщили в минфине.

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В России банк БРИКС уже финансировал строительство малых гидроэлектростанций в Карелии, проекты по содействию развитию судебной системы, систем водоснабжения и водоотведения, а также инфраструктуры малых исторических городов и поселений. Кроме того, Евразийскому банку развития был выдан кредит на проекты по возобновляемой энергии. Также совет директоров банка БРИКС решил предоставить кредит холдингу СИБУР на реализацию проекта "ЗапСибНефтехим" по строительству нефтехимического комплекса в Тобольске, уточнили в минфине.

Большинство этих проектов уже реализуется. Проект по карельским гидростанциям близок к завершению, объекты должны быть сданы в первой половине 2020 года, сообщили в ведомстве.

Экономика Финансы Банки Международные организации БРИКС
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