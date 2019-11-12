Как воспитать ребенка так, чтобы потом он стал опорой не только своей семьи, но и опорой родителей? Ответ есть в новой книге колумниста "Российской газеты", завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Якова Миркина "Правила бессмысленного финансового поведения" (издательство АСТ). На днях она удостоилась премии Вольного экономического общества. "РГ - Неделя" публикует отрывок из нее.

Как сделать, чтобы дети семью приподнимали? Одно из правил - выбрасывать их из гнезда, чтобы могли летать. Отпускать, рискуя, но управляя риском. На новую почву пересаживать как можно раньше. Фото: REUTERS

Ребенок может уронить семью. А может закинуть на высоту.

Традиционная семья, когда дети - рабочие руки, а потом кормильцы - разрушается. 7-8 детей в императорской семье в XIX веке - почти обычай. У Николая I - семь детей, а, по слухам, были и другие. У Александра II - восемь законных детей и четверо внебрачных.

Сегодня 3 ребенка - подвиг и денежное бремя. 5-6 детей - признак или бедности, или глубокой веры, или крупных состояний.

И все-таки как сделать, чтобы дети - пусть даже лет за тридцать - семью приподнимали?

Особенно в распределенных, сетевых семьях, когда вся жизнь - в самолете. Когда все - от мала до велика - разбросаны по городам и весям?

А Не перекармливать. Но и не пережимать. Не передавливать. Не связывать избыточным контролем. Дитя (от 0 до 99 и старше) должно быть в движении, в свободе. Но только бы знать (хотя бы знать) - где он и с кем.

Б Любить. Просто любить, отчаянно и выражать любовь теплом, чувством ценности, не уставать говорить об этом. Всеми знаками.

В Должны уметь выживать. Выбрасывать их из гнезда, чтобы могли летать. Отпускать, рискуя, но управляя риском. На новую почву пересаживать как можно раньше. Как растение - быстрее приживется.

Г Дать все для старта выше. Все возможные умения. С ума сойти от их образования. Но прежде - языки, книги, математика (сложность и образность мышления), сила - неважно, духа или тела, а лучше того и другого. Совершенство форм - по возможности. Дать там, где всё - лучше. Дать приватно, если сможешь.

Д Никогда не терять связи. На расстоянии - быть на проводе хотя бы несколько раз в днь. Вести связанную, параллельную жизнь, пусть на расстоянии пары тысяч километров. Или даже больше. Четверть века - полно историй детей потерянных, куда-то отосланных - и оторвавшихся.

Е Культивировать - независимость, самодостаточность, способность генерировать идеи, способность принять ответственность на себя. Способность учиться. Культивировать способность быть личностью. Это гораздо важнее специальных знаний, потому что в этом случае они обязательно появятся - по талантам. Но связь не потеряется.

Ё Бороться и искать, найти и не сдаваться. Быть женщиной. Быть мужчиной. С высоко поднятой головой. Интуитивно мы все знаем, что это такое, хотя все наши ощущения сейчас размываются как лед.

Ж Дружить с ними. Легко сказать, сделать - почти нельзя. Те, кто старше - всегда орудия подавления. Но дружить, пытаться убежать только с вертикалей. Сойти с биологии: верх - и дети где-то там внизу.

З Им, а не вашим ожиданиям - приоритет. Их желания кем и с кем и где быть - вперед. Если сделано все, что выше, они интуитивно не нанесут вреда. У них - автоматические ограничители.

И Молчать, когда тянет - целеполагать. Слушать. Меньше их спрашивать. Показывать, что вы - тоже человек. Смиряться, если нужно. Но неустанно демонстрировать собственную ценность - своей жизнью, своим подъемом, своими приключениями, своей карьерой - пусть она никогда не прервется - всей атмосферой живого бытия, лучше праздничного, в котором хочется быть.

Успех отца, его приключения, карьера - все это незаменимо для ребенка. Фото: iStock

К Быть глубоко в профессии. Пусть будут вами горды. Быть на опережение. Пусть понимают вашу ценность. Не связывать свою дорогу только с детским. Иметь свой путь. Ценить свободу от детей. Ценить себя без связи с детским.

Л Никогда не давать им в долг, хотя бы лет до 25-27. Ни в коем случае. Давать безвозмездно. Образование - не в долг. Первый их бизнес, ваш вклад - не в долг. Помощь в жилье, что можете - не в долг. Никаких долговых отношений с ребенком. Ни единой мысли у него, что он должен что-то и когда-то отдавать.

М Чувство целостности семьи. Ее единства. Ее продолжения в цепи поколений. Ценности тех, кто ушел. Их уникальности. Их неповторимости - и повторения во всех нас. Вы сами должны быть в этом уверены. Тогда передастся.

Н Говорить вслух. Обсуждать все на свете. Как все устроено. Не скрывать, когда вы - против. Пытаться сделать так, чтобы дети не поддавались обработке. Любой пропаганде, неважно, откуда бы она ни шла. Потому что, когда мы говорим о спецпропаганде, мы можем иметь в виду не только государство, но и любого, кто обрабатывает нас. Образованные дети, обладающие в полной мере самоуважением, дети, которых любят, с критическим мышлением, будут в сто раз устойчивее к любым внешним воздействиям, которые, как мы хорошо знаем, приводят к несчастьям в семье.

О Убить ящик. Убить все то, что учит способности разрушать другого человека, не как защиту от него и не тогда, когда мы вынуждены это делать.

П Любовь и мужество - как высшая ценность, жалость - как то, без чего жить нельзя. Демонстрировать. Быть проектным, четким, видеть будущее, предлагать системность как способ мышления, движение как способ жизни, творчество во всем - как самое желанное, не склонять головы - как ценность. Гибкость - как способ понять других. Не поддаваться толпе. Плыть самому.

Р Ценность времени. Любовь к деньгам, имуществу как способу свободы и выражения себя. Как способ быть конкурентным. Бросать вызов. Строить дом - но самому. Продолжить семью - из поколения в поколение, наращивая ресурсы семьи. Принадлежность ей.

С Отчаянно бояться за детей - не только инстинктивно, но прививая чувство рисков и управления своими рисками.

Т Все это, конечно, хорошо. Но обязательно будет по-другому. Но будет все же так, как быть должно. Если только пытаться из этой азбуки сложить свои собственные слова и фразы.