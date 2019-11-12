О произошедшем во 2"А" обычной магнитогорской школы коллектив предпочитает не распространяться: директор бегала от вопросов "РГ" как черт от ладана, остальные педагоги отмалчивались. После того как родители второклассников в один прекрасный день объявили бойкот школе и не пустили детей на занятия, решать их проблему пришлось на уровне мэрии. А в соцсетях развернулось горячее обсуждение вопроса, что делать, если безопасности детей угрожает буйный одноклассник.

"Доводит до слез учителя, сбегает с уроков, кукарекает, кидается портфелями, угрожает одноклассникам ножницами, пытается отрезать им волосы, надевает на голову пакет, бьет, плюется..." - это далеко не полный перечень претензий, который родители 2"А" высказали к мальчику, которого перевели в их класс в начале учебного года.

- Ребенок действительно гиперактивный. Учится неплохо. Но поведение - просто ни в какие ворота. Если два урока спокойно просидит - хорошо, - на условиях анонимности рассказали корреспонденту "РГ" в школе.

Хулиган, как выяснилось, со стажем - прославился на всю школу еще в первом классе. Однако мать обвинила в этом "слабого педагога", не сумевшего найти общий язык с ее чадом, и обратилась в управление образования Магнитогорска с просьбой перевести его в другой класс с учителем посильнее.

- Мы просьбу матери удовлетворили - перевели мальчика, - сообщила заместитель начальника управления образования Магнитогорска Ольга Бирюк. - Что из этого вышло, вы знаете. Уже через месяц родители написали жалобы во все инстанции вплоть до прокуратуры с требованием его исключить.

А параллельно развернули полемику в соцсетях, спрашивая совета, что делать в такой ситуации. "Мы боимся за здоровье и психологическое состояние наших детей. С мамой хулигана найти общий язык невозможно. Она считает, что только ее ребенок хороший, а остальные - плохие!" - пожаловались родители.

Советы посыпались как из рога изобилия. От пессимистичных - "Ничего не добьетесь, у нас такого мальчика из класса перевели только после того, как он руку другому ребенку сломал". До "кровожадных" - "Вызывайте психушку или соберитесь и отлупите его всем классом!"

К счастью, 2"А" пошел другим путем - просто объявил хулигану бойкот и остался дома. Новичок пару дней учился совсем один. Пока вопрос о нездоровой ситуации не вынесли на городскую комиссию по делам несовершеннолетних.

- Общими усилиями нашли решение, и мама ребенка с ним согласилась, - сообщила "РГ" начальник отдела по делам несовершеннолетних Любовь Щебуняева. - Ребенок переведен на индивидуальное обучение в той же школе. Конечно, это создаст некоторые сложности в педагогическом коллективе, но иного пути мы не видим. На маму, которая до сих пор не шла на контакт с педагогами и руководством школы, составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Однако на первый раз, думаю, дело закончится предупреждением.

Как пояснила Ольга Бирюк, в школе с мальчиком организовано предметное обучение. Это значит, что уроки распределены между педагогами, которые по очереди работают с учеником в индивидуальном порядке. Такая форма обучения предусмотрена Законом об образовании, работа учителей тарифицирована, следовательно, дополнительной нагрузкой ее считать нельзя. А во 2"А" наконец воцарились мир и спокойствие. В одной из соцсетей родители уже поблагодарили представителей ПДН, прокуратуры и отдела опеки за то, что они помогли разрешить их ситуацию.

- Школа не имеет права выгнать ребенка с уроков или отчислить за плохое поведение. Первый шаг в решении проблемы - работа с самим учеником. Второй шаг - взаимодействие с его родителями. И если возникают подобные ситуации, виновата, наверное, школа, которая, по сути, расписывается в своем бессилии, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования Челябинской области. - Если ситуация не улучшается, есть и третий шаг - психолого-медико-педагогическая комиссия. Но направить туда ребенка без согласия его родителей нельзя. Поэтому в любом случае нужно решать проблему сообща.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", хулиган из 2"А" воспитывается в благополучной, но неполной семье. Для любой мамы ее ребенок - свет в окошке. И если нет противовеса в виде отцовского ремня, привычка к обожанию у ребенка может вылиться в проблемы с последующей адаптацией в коллективе. Ведь если он не получает от окружающих того внимания, к которому он привык дома, он будет завоевывать его любыми доступными способами.

Комментарии

Кого мы хотим вырастить и как помочь родителям?

Сергей Молчанов, доктор педагогических наук, профессор, президент родительского движения "Союз семьи и школы":

- То, что произошло с магнитогорским второклассником, я называю "эффектом Герострата": не умею себя проявить в хорошем, проявляю в плохом. Любой человек хочет быть оцененным социумом, замеченным. Но если человек не научен позитивному поступку, он совершает плохой. И вот он уже замечен всеми, как Брейвик, профессор Мориарти или Герострат. Происходит его самореализация. Вот только кого мы хотим видеть в наших детях - самореализовавшихся эгоистов? Вероятно, пора кроме учебных учитывать и внеучебные достижения учащихся. Как это и предписывает статья 97 ФЗ "Об образовании". В школах сегодня нет оценки качества социализации и воспитания. Не введен этот показатель и при оценке работы школ, и что самое забавное, не учитывается при назначении стимулирующих доплат педагогам. Нужно его ввести, оснастить педагогов инструментарием для оценки социализации учащихся. И поверьте, не пройдет и двух лет, как позитивная социализованность ваших детей вырастет. И они из самореализующихся себялюбцев превратятся в членов социума, полезных для всего общества.

Магнитогорская школа, где все оказались бессильны перед буйным второклассником. Но выход все же нашли. Фото: Динара Воронцова

Елена Тюрина, начальник управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области:

- Прежде всего не нужно доводить ситуацию до конфронтации. Этот случай вскрывает серьезную проблему общества: современные родители признают и уважают только своих детей и свои интересы. С чужими они не готовы считаться. Поэтому с такими конфликтами мы будем сталкиваться и дальше. Для таких сложных случаев в области появятся Центры помощи родителям. Уже готовится нормативная база, и в ближайшее время первый Консультационный центр появится в Челябинске, где квалифицированные специалисты на безвозмездной основе будут оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям.