Космодром Байконур будет работать в рамках пилотируемой программы Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на международном форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики", который проходит в Казахстане.

"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены выразили совместную инициативу, вышли с законопроектом о возможности продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы, что вовсе не исключает прибавления его потенциала с точки зрения стартовой площадки для выведения [на орбиту] автоматических космических аппаратов", - цитирует ТАСС Дмитрия Рогозина.

По словам главы госкорпорации, у Байконура "понятное и здоровое будущее, мы это сейчас видим". Так, в Роскосмосе ожидают, что соглашение о модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") будет подписано до конца 2019 года. Сейчас специалисты России, Казахстана и ОАЭ прорабатывают возможные условия и направления сотрудничества по модернизации и дальнейшей эксплуатации "Гагаринского старта".

Дмитрий Рогозин также сообщил, что обсудил с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым начало летных испытаний новой российской ракеты "Союз-5" на год раньше запланированного. "Сегодня мы с премьер-министром Казахстана обсуждали возможность создания к концу 2022 года так называемого пускового минимума, то есть обеспечить в принципе готовность к началу летных испытаний до конца 2022 года, а не уходить на 2023 год", - сказал он. Если это получится, сообщает РИА Новости, то со следующего года начнутся строительные работы по модернизации стартового комплекса от носителя "Зенит" (сейчас - "Назарбаевский старт") под новую ракету "Союз-5".

Космодром Байконур - первый, а также крупнейший космопорт в мире. В 1994 году космодром передан в аренду России до 2050 года.