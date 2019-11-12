Новости

МРК "Ингушетия" испытал ракетный комплекс "Калибр" в Черном море 11:59
В горах КЧР загорелись заповедные леса 11:54
Стерлинга исключили из состава сборной Англии 11:50
СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова 11:42
Альфонс обманул одинокую ростовчанку на шесть миллионов рублей 11:33
Saudi Aramco сочла стоимость добычи нефти в РФ одной из самых высоких в мире 11:20
Санкт-Петербургский театр кукол представит в Гродно выставку марионеток 11:00
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 10:56
Курсант тюменского военного училища умер от менингита 10:55
Нурмагомедов намекнул на завершение карьеры после боя с Фергюсоном 10:54
В Петербурге устранили дефект паропровода возле пивзавода 10:54
В нижегородском парке обнаружили керамику XIII века 10:52
Овечкин обошел Кросби по очкам в НХЛ 10:39
Стал известен самый фотографируемый город России 10:29
Самолет с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае из-за отказа Перу 10:25
Студенты уральского института МЧС подхватили кишечную инфекцию 10:20
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию 10:20
В Новокузнецке жители многоэтажки приняли тубус за гранатомет 10:20
Lada Vesta с вариатором. Стало известно, когда стартуют продажи 10:17
Россия намерена легализовать алмазный рынок в Центральной Африке 10:14
Назван регион, где можно быстрее всего накопить на квартиру 10:06
Тренер молодежной сборной РФ Брагин: Сопернику помогать нельзя 10:05
Московские пожарные поддержали коллег, которых судят за халатность 10:04
Видео: шофер не заметил, как из кузова выпал огромный валун 10:04
В Бурятии прошли ходовые испытания легендарного танка Т-34 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 11:14
Рубрика: Общество

В Роскосмосе заявили о готовности продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

Текст: Наталия Ячменникова
Космодром Байконур будет работать в рамках пилотируемой программы Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на международном форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики", который проходит в Казахстане.

"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены выразили совместную инициативу, вышли с законопроектом о возможности продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы, что вовсе не исключает прибавления его потенциала с точки зрения стартовой площадки для выведения [на орбиту] автоматических космических аппаратов", - цитирует ТАСС Дмитрия Рогозина.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Рогозин назвал дату первого запуска "Ангары" с Восточного

По словам главы госкорпорации, у Байконура "понятное и здоровое будущее, мы это сейчас видим". Так, в Роскосмосе ожидают, что соглашение о модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") будет подписано до конца 2019 года. Сейчас специалисты России, Казахстана и ОАЭ прорабатывают возможные условия и направления сотрудничества по модернизации и дальнейшей эксплуатации "Гагаринского старта".

Дмитрий Рогозин также сообщил, что обсудил с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым начало летных испытаний новой российской ракеты "Союз-5" на год раньше запланированного. "Сегодня мы с премьер-министром Казахстана обсуждали возможность создания к концу 2022 года так называемого пускового минимума, то есть обеспечить в принципе готовность к началу летных испытаний до конца 2022 года, а не уходить на 2023 год", - сказал он. Если это получится, сообщает РИА Новости, то со следующего года начнутся строительные работы по модернизации стартового комплекса от носителя "Зенит" (сейчас - "Назарбаевский старт") под новую ракету "Союз-5".

Космодром Байконур - первый, а также крупнейший космопорт в мире. В 1994 году космодром передан в аренду России до 2050 года.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски "Союзов"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Мексика проявила суверенную самостоятельность
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта
Захарова назвала отношения США и Европы диалогом волков с волками
Saudi Aramco сочла стоимость добычи нефти в РФ одной из самых высоких в мире