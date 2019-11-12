Россия и Беларусь усилят взаимодействие в области онкологии

Врачи и научные центры Союзного государства заинтересованы, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, активизировать взаимодействие в области онкологии. При этом она уточнила, что речь идет о необходимости перехода "к персонифицированному подходу. Это касается современных онковакцин, онколитических вирусов и клеточных технологий".

Кроме того, медики России и Беларуси заинтересованы в реализации проекта и в области антимикробной резистентности, сообщила Скворцова 12 ноября перед заседанием совместной коллегии министерств здравоохранения двух стран "Неврология и нейрохирургия". Она подчеркнула, что эта проблема является основой биологической безопасности во всем мире.

Вот почему, полагает российский министр, эту сложную комплексную задачу необходимо решать и "через сельское хозяйство, и через правильную подготовку врачей, через разъяснительную работу с населением и через создание новых альтернативных антибиотиков, которые действуют по другим механизмам и позволяют оказывать правильное воздействие в том случае, если резистентность есть к радиационным препаратам".

Научные исследования специалистов, по словам Скворцовой, продолжаются и в области стволовых клеток. Медики, уточнила она, занимаются новым проектом в области "регенеративной медицины, которая за последние несколько лет вышла совершенно на другой уровень. Появились возможности создавать искусственные эквиваленты органов и систем человека, искусственные покрытия и порты для адресного введения лекарств на основе клеточных структур", - рассказала министр.

Она дала понять, что коллеги в белых халатах заинтересованы расширить горизонты сотрудничества в неврологии и нейрохирургии. Кстати, эта тема вынесена для обсуждения и на нынешней коллегии. "Это безбрежное направление, одно из самых динамично развивающихся в мире", - добавила Скворцова.