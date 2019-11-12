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Рубрика: Экономика

Россия намерена легализовать алмазный рынок в Центральной Африке

Текст: Екатерина Шохина

Россия будет добиваться полной легализации оборота алмазов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Фото: АЛРОСА
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Объем нелегальной добычи алмазов там сегодня превышает 300 тысяч карат в год, а действующие в отношении этой страны санкции только ухудшают ситуацию, отметил чиновник. При этом официальные данные по добыче - 39 тысяч карат. До введения санкций в ЦАР официально добывалось 350 тысяч карат в год. "Мы подозреваем, что объемы, которые добывались там до санкций, продолжают добываться и сейчас. Соответственно практически весь этот объем, то есть разница между 350 тысячами и 39 тысячами карат, оказывается на мировых рынках в виде контрабанды, и никак не учитывается Кимберлийским процессом. А вырученные средства находятся в распоряжении преступников", - заявил Моисеев.

По его словам, механизм по возвращению добычи в этой стране в легальное поле должен быть выработан с правительством Центральноафриканской Республики и рабочей группой по мониторингу.

В отношении ЦАР сейчас действуют международные санкции. В 2013 году был введен запрет на торговлю алмазами, которые там производят. Позже эмбарго частично сняли: из так называемых "зеленых зон" разрешен экспорт камней. Однако запрет продолжает действовать в "красных зонах" - на севере и востоке, где территорию контролируют антиправительственные вооруженные группировки.
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"Считаем, что действующие запреты, во-первых, несправедливы по отношению к беднякам, у которых это единственный способ заработать себе на пропитание. А во-вторых, мы этими запретами просто дискредитируем Кимберлийский процесс, отсекая от легального рынка большое количество произведенных и находящихся в обороте алмазов", - подчеркнул замминистра. По его словам, алмазы из "красных зон" все равно, так или иначе, попадают на рынок.

Кимберлийский процесс - организация по борьбе с теневым оборотом алмазов на мировом рынке, объединяющая свыше 80 стран. В этом году Россия является вице-председателем организации, а в 2020 возглавит ее.

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