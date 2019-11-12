Россия призвала ISU изучить судейские решения по фигуристам

Федерация фигурного катания на коньках России попросила Международный союз конькобежцев разобраться с оценками, которые судьи выставляли российским фигуристам на этапах серии Гран-при. Об этом заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган на прошедшей в Москве пресс-конференции. По словам Когана, было направлено обращение в технический комитет ISU.

"Наша федерация обратилась в техком ISU с вопросом о непоследовательности решений - у одних находят ребро, у других не находят. Еще какие-то ошибки. Новая система "плюс пять - минус пять" позволяет больше использовать возможности у судей, таким образом, судейство стало более субъективным", - приводит слова Когана ТАСС.

В качестве примера генеральный директор ФФККР привел выступление Елизаветы Туктамышевой, оценки за элементы которой варьировались от плюс трех до минус одного.

"Нет единого подхода в оценке качества элемента, и это одна из самых больших проблем", - считает Коган.