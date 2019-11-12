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12.11.2019 21:02
Рубрика: В мире

Самолет с Эво Моралесом приземлился в Мексике

Текст: Екатерина Забродина
Фото: REUTERS/Luis Cortes Фото: REUTERS/Luis Cortes
Фото: REUTERS/Luis Cortes

Самолет мексиканских ВВС с экс-президентом Боливии Эво Моралесом на борту приземлился в Мехико. Об этом сообщает Reuters. Ранее сразу три латиноамериканские страны - Бразилия, Чили и Перу - отказались пропустить его в свое в воздушное пространство и позволить дозаправиться в местных терминалах.

Что ждет бывшего президента Боливии

Напомним, что ранее Моралес, управлявший страной в течение 14 лет, покинул охваченный протестами Ла-Пас и скрылся в городе Чимор, где находятся лояльные ему силы. Уже из более безопасного Чимора в центральной части республики его забрал и вывез мексиканский военный борт.

Мировые СМИ облетели фотографии Моралеса внутри салона. Руководство Мексики, как известно, предоставило ему политическое убежище. Уже после приземления в аэропорту Мехико 60-летний политик поблагодарил президента этой страны Андреса Мануэля Обрадора за такое решение и заявил, что оно спасло ему жизнь. По словам Моралеса, за его выдачу президентской охране предлагали 50 тысяч долларов.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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