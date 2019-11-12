Saudi Aramco сочла стоимость добычи нефти в РФ одной из самых высоких в мире

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала данные о полной себестоимости нефти с учетом налогов в разных странах мира. Исходя из них, добыча нефти в России оказалась дороже, чем в странах Ближнего Востока и даже морской добычи Норвегии и США.

Саудовская компания рассчитала, что для безубыточности новых проектов в России на суше минимальная цена барреля нефти марки Brent должна быть 42 доллара, а для морских проектов - 44 доллара. По версии Saudi Aramco, самая дешевая добыча нефти в Саудовской Аравии - около 17 долларов за баррель, а самая дорогая - 63 доллара за баррель - порог безубыточности для морской добычи в Венесуэле. Примечательно, что сланцевая добыча в США, по версии Saudi Aramco, оказалась не сильно дороже российских проектов - 49 долларов за баррель.

Российские официальные данные о себестоимости отечественной добычи не сильно отличаются от представленных саудовской компанией. Так, по информации "Росстата", в первой половине 2019 года цена добычи российской нефти (без НДС и акцизов) была около 31-32 доллара за баррель. Причем большую часть себестоимости отечественного черного золота составляют налоги и экспортная пошлина. Так, по расчетам EY, при нынешних ценах на нефть и курсе рубля фискальные выплаты составляют более 60% стоимости производства российской нефти. При этом в 2018 году около 40% отечественной нефтедобычи было льготированным, то есть исключалось из общих налоговых правил, на которых основывались расчеты Saudi Aramco. Причем объемы добываемой в России нефти с применением разнообразных льгот продолжают расти.

Вполне вероятно, что публикация Saudi Aramco подобной статистики перед IPO компании преследует коммерческие цели. В большей степени они говорят о низкой себестоимости добычи нефти в Саудовской Аравии, нежели дают точное представление о цене добычи в других странах.