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12.11.2019 14:36
Рубрика: Общество

За что мы до сих пор восхищаемся Грейс Келли

Текст: Мария Воронова
12 ноября 10-ой княгине Монако и всемирно известной голливудской актрисе Грейс Келли исполнилось бы 90 лет. Она была невероятно одаренной, загадочной и разносторонней и стала воплощением женских идеалов 1950-х годов - красоты, элегантности и утонченности. А ее сказочная история любви с князем Монако Ренье III очаровала поклонников. В 1982 году Грейс Келли трагически погибла в автомобильной аварии.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В день рождения Грейс Келли вспоминаем любопытные факты из ее биографии.

Дизайнером свадебных нарядов Грейс Келли стала Хелен Роуз, художник по костюмам киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, ранее работавшая с актрисой над 4 картинами (среди которых и две последние работы Келли - "Высшее общество" и "Лебедь"). Кстати, свадебное платье стало подарком любимой актрисе от киностудии. Роскошный наряд считается самой дорогой работой Хелен Роуз неспроста: на его изготовление ушло более 350 метров ткани, включая старинное, 125-летнее бельгийское кружево.

Фото: Reuters.
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После свадьбы принц Ренье запретил в Монако показы любых фильмов с участием Грейс Келли. И когда в 1962 году Альфред Хичкок предложил ей роль в фильме "Марни", она поддалась влиянию мужа и общественному давлению со стороны жителей Монако и отвергла предложение. В итоге роль Марни Эдгар досталась американской актрисе Типпи Хедрен. Грейс Келли не раз снималась у Хичкока: в его картинах "В случае убийства набирайте "М" (1954), "Окно во двор" (1954) и "Поймать вора" (1955) она исполнила главные женские роли. Ради съемок в фильме "Окно во двор" актриса отказалась от ленты Элиа Казана "В порту", где она сыграла бы с Марлоном Брандо.

Отказавшись от съемок в фильмах после вступления в брак, Грейс Келли занялась благотворительностью и основала некоммерческую организацию AMADE Mondiale (название можно перевести как "Всемирная ассоциация друзей детей"), которая действует до сих пор, ее возглавляет дочь Келли, Каролина Маргарита Луиза. Цель организации - защитить детей по всему миру от насилия и позволить им реализовать свой потенциал. Согласно главному принципу, каждый ребенок, независимо от его социального, религиозного или культурного происхождения, может жить в безопасности, жить достойно, не бояться нарушения своих основных прав.

Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
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В 1930 году модный дом Hermes выпустил дамскую сумочку, которая, кажется, никогда не выйдет из моды. Однако у культовой модели, отличавшейся изысканностью и функциональностью, не было названия вплоть до 1956 года. Лишь спустя 26 лет, когда по всему миру разлетелись фотографии Грейс Келли с этой сумочкой в руках, ее решили назвать в честь княгини. Сегодня сумочки Kelly можно изготовить только на заказ, обратившись в бутик Hermes. К слову, в некоторых странах можно прождать желанную модель до трех лет. А стоимость самой миниатюрной сумочки из модельного ряда стартует с 9 тысяч долларов.

В 1993 году Грейс Келли стала первой актрисой, чье имя появилось на почтовой марке, причем сразу в двух разных странах: в США и Монако. В Штатах есть строгое правило, которое не позволяет помещать на марки портреты глав иностранных государств, и потому в Америке ее портрет подписали "Грейс Келли", в то время как в Монако вышла марка с портретом "Принцессы Грейс".

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