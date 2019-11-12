Школа в "Лучах" будет надежно защищена от пожаров

Четырехэтажная муниципальная школа, которую "Группа ЛСР" возводит на территории ЖК "Лучи", получит надежную противопожарную защиту. Зданию уже присвоена первая наивысшая степень огнестойкости.

Новая школа на 825 мест, сдача которой намечена уже на конец этого года, обладает самым низким классом конструктивной пожарной опасности. На практике это означает, что в случае возгорания огонь не сможет распространиться на несущие стены здания, а также на перегородки, перекрытия и марши лестниц. При строительстве объекта используются негорючие материалы: железобетон, керамзитный наполнитель, а также керамогранит и фиброцементные панели.

Кроме того, школа будет оснащена специальными лифтами с возможностью транспортировки спасательных подразделений. От обычных такие лифты отличаются тем, что при пожаре не блокируются на первом этаже, а, напротив, активно используются для быстрого доступа к очагу возгорания. Эти лифты оснащены системами управления, защиты и связи.

При пожаре одну из основных опасностей несет не столько огонь, сколько дым. Поэтому в новой школе все лифтовые холлы, а также лестничные марши - незадымляемые. Их оборудуют устройствами подпора воздуха, которые в случае опасности создадут воздушный барьер для дыма и ядовитых продуктов горения. В критической ситуации это существенно облегчит эвакуацию и даст больше времени на выход из здания.

Согласно проекту лестницы равномерно расположат по периметру здания, а их выходы приведут непосредственно к земле. Почти все окна (за исключением витражей над входом и части окон спортивного зала) будут свободно открываться, что даст дополнительные "пути отхода" при эвакуации.

Подобные меры безопасности не отразятся на внешнем виде здания - школа будет выполнена в том же стиле, что и жилые корпуса "Лучей" - фасад здания будет ярким и запоминающимся. Дизайн школы, как и всего жилого комплекса, разработан архитектурным бюро SPEECH под руководством лучшего архитектора Европы в 2018 году (по версии Европейского центра архитектуры, искусства и дизайна совместно с Чикагским музеем "Атенеум") Сергея Чобана.