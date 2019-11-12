Школа в "Лучах" будет надежно защищена от пожаров

Новая школа на 825 мест, сдача которой намечена уже на конец этого года, обладает самым низким классом конструктивной пожарной опасности. На практике это означает, что в случае возгорания огонь не сможет распространиться на несущие стены здания, а также на перегородки, перекрытия и марши лестниц. При строительстве объекта используются негорючие материалы: железобетон, керамзитный наполнитель, а также керамогранит и фиброцементные панели.
Кроме того, школа будет оснащена специальными лифтами с возможностью транспортировки спасательных подразделений. От обычных такие лифты отличаются тем, что при пожаре не блокируются на первом этаже, а, напротив, активно используются для быстрого доступа к очагу возгорания. Эти лифты оснащены системами управления, защиты и связи.
При пожаре одну из основных опасностей несет не столько огонь, сколько дым. Поэтому в новой школе все лифтовые холлы, а также лестничные марши - незадымляемые. Их оборудуют устройствами подпора воздуха, которые в случае опасности создадут воздушный барьер для дыма и ядовитых продуктов горения. В критической ситуации это существенно облегчит эвакуацию и даст больше времени на выход из здания.
Согласно проекту лестницы равномерно расположат по периметру здания, а их выходы приведут непосредственно к земле. Почти все окна (за исключением витражей над входом и части окон спортивного зала) будут свободно открываться, что даст дополнительные "пути отхода" при эвакуации.
Подобные меры безопасности не отразятся на внешнем виде здания - школа будет выполнена в том же стиле, что и жилые корпуса "Лучей" - фасад здания будет ярким и запоминающимся. Дизайн школы, как и всего жилого комплекса, разработан архитектурным бюро SPEECH под руководством лучшего архитектора Европы в 2018 году (по версии Европейского центра архитектуры, искусства и дизайна совместно с Чикагским музеем "Атенеум") Сергея Чобана.