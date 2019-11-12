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12.11.2019 16:35
Рубрика: Власть

Шойгу обсудил военно-техническое сотрудничество РФ и Египта в Каире

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Каире провел ряд встреч с высшим военно-политическим руководством Египта и пообещал помочь в укреплении обороноспособности этой арабской республики и ее армии. Глава российского военного ведомства прилетел в Каир с рабочей поездкой. Основной темой визита стало обсуждение военно-технического сотрудничества между РФ и Египтом. Первым пунктом визита стала встреча с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Глава военного ведомства передал Ас-Сиси наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Он с благодарностью вспоминает ваше участие в саммите Россия-Африка в качестве сопредседателя. Это была напряженная и непростая, но результативная работа. Итоги саммита подтвердили, что сегодня Египет занимает одну из лидирующих позиций в Африке и остается стратегическим партнером в этом регионе", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в немалой степени это личная заслуга президента Египта, а также вооруженных сил страны, которые являются гарантом независимого, стабильного развития республики. Египетская армия сейчас успешно сдерживает распространение террористической угрозы в Северной Африке. "Минобороны России готово помочь в укреплении национальных вооруженных сил и обороноспособности Египта", - сказал Шойгу.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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После встречи с Ас-Сиси глава российского военного ведомства отправился на заседание совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, где встретился со своим египетским коллегой Мухаммадом Ахмедом Заки. Открывая заседание, Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия настроена на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а приоритетной задачей военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Каира является повышение обороноспособности республики. В ходе встречи он подтвердил, что Россия готова продолжать активно взаимодействовать с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет нашим странам объединить усилия в интересах становления и упрочения справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимоуважения". Шойгу отметил, что в последние годы российско-египетские отношения развиваются особенно динамично и позитивно, а заседание по военно-техническому сотрудничеству является очередным шагом на пути укрепления стратегического партнерства в оборонной сфере. Он подчеркнул, что особую роль в развитии российско-египетского сотрудничества играют доверительные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Египта Ас-Сиси. Он напомнил, что встреча на полях саммита Россия - Африка 23 октября стала уже третьей за год, а главы России и Египта с каждым годом ставят перед оборонными ведомствами все более высокие цели, в том числе в военной и военно-технической областях.

Обсуждение поставок и закупок вооружений и военной техники прошло за закрытыми дверями. Однако список членов российской делегации, прибывшей в Каир, показывает, что настрой на расширение сотрудничества очень серьезный. Среди участников делегации, которые должны определять первоочередные задачи на перспективу, - замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, исполнительный директор АО "Рособоронэкспорт", Олег Маркеев, ответственный секретарь российской части комиссии Дмитрий Савельев.

По данным ряда российских экспертов, в 2014 году между Россией и Египтом были согласованы контракты на 3,5 млрд долларов по поставке истребителей МиГ-29М/М2, ударных вертолетов Ми-35М, берегового ракетного комплекса "Бастион", ЗРК "Тор-2М", а также оружия и боеприпасов. По некоторым данным, в соглашение также вошли контракты на поставку противотанковых комплексов "Корнет" и вертолетов Ми-8.

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