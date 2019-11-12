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Рубрика: Происшествия

СК запустил на своем сайте новый раздел "Внимание, пропал ребенок!"

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет России на своем официальном сайте запустил новый раздел "Внимание, пропал ребенок!".

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Корреспонденту "РГ" в ведомстве разъяснили, что в новом разделе размещается информация о розыске детей. "Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей" - подчеркивают в СК.

Следственный комитет всегда заявлял, что уделяет особое внимание розыску пропавших детей. Для этого организовано взаимодействие с другими правоохранительными органами и разрабатываются новые методики для совершенствования розыска. Следственный комитет вместе с представителями общественности и с такими государственными структурами, как МВД, МЧС, Минобороны, Росгвардия, подписали нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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Но самым важным в этом деле считается фактор времени. Именно поэтому руководство СК России требует от своих сотрудников моментально реагировать на любое сообщение о пропавших детях. Ведомство активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность. В каждом следственном управлении СК России созданы отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, функционируют тематические страницы на региональных сайтах ведомства. Для централизации этой работы Следственный комитет России на своем официальном сайте и запустил новый раздел.

Он должен оперативно информировать все структуры, прессу и граждан о работе по поиску. Это, уверены в ведомстве, позволит "успешно завершать поиски пропавших детей".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Следственный комитет
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