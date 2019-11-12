СМИ: Зеленский заключил невыгодную сделку с США из-за министра Перри

Встреча президента Украины и министра энергетики США Рика Перри, состоявшаяся после инаугурации Владимира Зеленского, способствовала заключение невыгодной Киеву сделки.

Как информирует AP, в ходе разговора американский министр передал новоиспеченному главе государства список приближенных к нему лиц, которых он рекомендовал в качестве советников в сфере энергетики. Среди прочих, в этом перечне фигурировал и известный сторонник Перри Майкл Блейзер.

Спустя неделю этот политик и его бизнес-партнер Алекс Кранберг подали заявку на разведку нефти и газа на месторождении Варвинское. Причем, предложили, если верить документам украинского правительства, меньше другого участника конкурса - на несколько миллионов долларов. Однако Киев одобрил сотрудничество именно с американцами, причем на 50 лет. Обосновано это было тем, что за Блейзером и Кранбергом - не только технические знания, но и серьезная финансовая поддержка.

Агентство назвало Перри одним из самых влиятельных иностранных политиков на Украине.