Новости

Нурмагомедов назвал своих кумиров в спорте 18:15
Вышел трейлер спасенного фанатами фильма про ежика Соника 18:04
В Британии проблему электромобилей решили средством авиастроения 18:02
Минск передал артефакты австрийских жертв концлагеря "Тростинец" 17:50
Госдума поддержит отечественных производителей гражданского оружия 17:47
"Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности за подмену кота 17:46
В Москве обновили 22 площадки для выгула собак 17:42
В ЕАЭС предложили создать единый механизм учета контрафакта 17:42
Вопросов больше, чем ответов: "Янтарь" заметили у берегов Америки 17:38
Беспилотник "Яндекса" попал в ДТП в Москве 17:33
В аэропорту Сан-Франциско свинья будет снимать стресс у пассажиров 17:22
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года 17:17
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек 17:11
Минск и Шанхай установили побратимские связи 17:00
Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности 16:58
Госдума проголосовала за электронную очередь в детсады 16:58
В арктической бригаде Северного флота появились ездовые собаки 16:51
"Корейский фестиваль" станет официальным праздником Санкт-Петербурга 16:47
Россия будет знакомить китайцев с бизнес-этикетом 16:47
Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов 16:40
Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя 16:40
Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом 16:37
Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области 16:24
В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи 16:22
Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 17:49
Рубрика: Экономика

Не отрывая от своей груди

Потребности в детских смесях закроют российские компании
Текст: Алена Узбекова
Большую часть потребности россиян в сухих смесях-заменителях грудного молока должны закрывать российские предприятия, такое поручение пяти ведомствам дал вице-премьер Алексей Гордеев.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сегодня около 95% заменителей грудного молока (ЗГМ) - продукта, не имеющего альтернативы при вскармливании грудных детей, ввозится из стран Евросоюза и США, сообщили в правительстве. "Необходимо поддержать развитие полного цикла производства заменителей грудного молока в России и обеспечить потребности внутреннего рынка за счет своего качественного продукта", - указал вице-премьер. Минсельхоз, минэкономразвития, ФТС, минфин и минпромторг должны подготовить предложения по этой теме до 18 ноября.

Как рассказали "РГ" в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко), в России потребляется 40 тысяч тонн ЗГМ ежегодно. Во всех странах СНГ с Украиной объем продаж 80 тысяч тонн. Заменитель женского молока - один из самых сложных продуктов, в России не производится часть сырья. "Прежде всего, речь о сыворотке с самой высокой степенью деминерализации - Д90. Ее ввозят в том числе из Беларуси", - пояснил гендиректор Союзмолока Артем Белов.

Фото: iStock
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать подгузники

Минсельхоз для инвесторов на рынке детского питания и ЗГМ ввел льготные кредиты на строительство и реконструкцию заводов, компенсацию капитальных затрат. Кроме того, могут временно продлить ввоз сыворотки.

"При ритмичной поддержке государства насытить рынок отечественными смесями можно за три года, а после этого возможна даже их продажа за рубеж", - пояснил "РГ" Владимир Кожанов, руководитель одного из крупнейших предприятий по производству козьего молока. По его оценке, создание завода сухих смесей с полным циклом стоит несколько десятков миллиардов рублей. "Завод жидких смесей стоил бы дешевле в разы, но у них более короткий срок хранения", - полагает Кожанов.

Кстати, у многих современных детей аллергия на белок коровьего молока. Альтернативой ему могут статьи смеси на основе козьего, но это дорогой продукт. "Государство может дотировать выпуск смесей на козьем молоке. Но не предприятиям, а потребителям. Любые способы хороши, начиная от закупки отечественных смесей в молочные кухни при госполиклиниках и заканчивая выдачей спецкарт для покупки таких смесей в магазинах, по аналогии с американской системой внутренней продовольственной помощи", - предлагает Кожанов.

Экономика Товары и цены Общество Семья и дети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта