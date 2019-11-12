Большую часть потребности россиян в сухих смесях-заменителях грудного молока должны закрывать российские предприятия, такое поручение пяти ведомствам дал вице-премьер Алексей Гордеев.

Сегодня около 95% заменителей грудного молока (ЗГМ) - продукта, не имеющего альтернативы при вскармливании грудных детей, ввозится из стран Евросоюза и США, сообщили в правительстве. "Необходимо поддержать развитие полного цикла производства заменителей грудного молока в России и обеспечить потребности внутреннего рынка за счет своего качественного продукта", - указал вице-премьер. Минсельхоз, минэкономразвития, ФТС, минфин и минпромторг должны подготовить предложения по этой теме до 18 ноября.

Как рассказали "РГ" в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко), в России потребляется 40 тысяч тонн ЗГМ ежегодно. Во всех странах СНГ с Украиной объем продаж 80 тысяч тонн. Заменитель женского молока - один из самых сложных продуктов, в России не производится часть сырья. "Прежде всего, речь о сыворотке с самой высокой степенью деминерализации - Д90. Ее ввозят в том числе из Беларуси", - пояснил гендиректор Союзмолока Артем Белов.

Минсельхоз для инвесторов на рынке детского питания и ЗГМ ввел льготные кредиты на строительство и реконструкцию заводов, компенсацию капитальных затрат. Кроме того, могут временно продлить ввоз сыворотки.

"При ритмичной поддержке государства насытить рынок отечественными смесями можно за три года, а после этого возможна даже их продажа за рубеж", - пояснил "РГ" Владимир Кожанов, руководитель одного из крупнейших предприятий по производству козьего молока. По его оценке, создание завода сухих смесей с полным циклом стоит несколько десятков миллиардов рублей. "Завод жидких смесей стоил бы дешевле в разы, но у них более короткий срок хранения", - полагает Кожанов.

Кстати, у многих современных детей аллергия на белок коровьего молока. Альтернативой ему могут статьи смеси на основе козьего, но это дорогой продукт. "Государство может дотировать выпуск смесей на козьем молоке. Но не предприятиям, а потребителям. Любые способы хороши, начиная от закупки отечественных смесей в молочные кухни при госполиклиниках и заканчивая выдачей спецкарт для покупки таких смесей в магазинах, по аналогии с американской системой внутренней продовольственной помощи", - предлагает Кожанов.