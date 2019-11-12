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12.11.2019 23:02
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями за отказ от сделки

США ждут в ближайшее время заключения торговой сделки с Китаем, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В противном случае, по его словам, Пекин будут ждать новые санкции.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп отказался отменить все пошлины на продукцию из КНР

"Возможно, очень скоро мы заключим сделку, но если только это будет полезная сделка для наших фермеров и рабочих, - передает РИА Новости фрагмент выступления Трампа. - Я сказал (своему экономическому советнику) Ларри (Кудлоу) и я говорю это вам, если мы не заключим сделку, мы намерены существенно повысить пошлины".

Ранее, напомним, Пекин заявил о том, что для достижения первой части торговой сделки необходима синхронная отмена повышенных пошлин.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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