Треть запасов нефти в России признаны нерентабельными для добычи

Только 67% российских запасов нефти рентабельно разрабатывать при цене 70 долларов за баррель марки Brent и курсе 65 рублей за доллар. Такие данные представил замглавы Роснедр Орест Каспаров по итогам инвентаризации месторождений.

С начала проверки месторождений курс рубля практически не изменился, а вот цены на "черное золото" понизились более чем на 10%. Сейчас баррель нефти марки Brent стоит около 62-63 долларов, при этом консенсус-прогноз предполагает дальнейшее снижение котировок в пределах трех лет.

Практическая цель проведения инвентаризации была в том, чтобы получить полную оценку состояния нефтедобывающей отрасли и определить в отношении нее дальнейшую фискальную политику государства. Она должна была положить конец долгим спорам о методах стимулирования нефтедобычи в стране между минфином, минэнерго и нефтяными компаниями.

Позиция министерства финансов заключалась в том, что в России действует весьма комфортный уровень налогообложения нефтяной отрасли, а дополнительные льготы приведут к выпадению доходов бюджета и перераспределению нагрузки на другие отрасли. Глава минэнерго Александр Новак неоднократно заявлял, что без дополнительного стимулирования отрасли и реформы ее налогообложения добыча нефти начнет снижаться после 2021 года.

По итогам инвентаризации ведомства смогут снять некоторую часть этих разногласий.

Запасов нефти России хватит на 50 лет, но без дополнительных стимулов добыча будет падать

"Во-первых, это первая оценка объема рентабельных запасов в стране, что крайне важно для понимания государством реального состояния ресурсной базы и экономики проектов, - подчеркивает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. - Во-вторых, она показала опции для улучшения системы государственной экспертизы запасов. Поэтому по ее результатам необходимо сделать выводы по изменению системы, в частности, постепенному переходу на ежегодный аудит рентабельных запасов для государственных целей, в т.ч. для настройки налогового режима". Решить все проблемы после проведенной инвентаризации едва ли получится. Кроме того, по мнению специалистов, методика оценки запасов пока далека от идеальной.

"Оценка экономики и рентабельных запасов в рамках инвентаризации предполагала возможность использования двух подходов: на уровне эксплуатационного объекта и на уровне отдельных скважин, - пояснила Дарья Козлова. - Оценка на уровне отдельных скважин требует от компаний значительной технологической готовности. Необходимо наличие актуальных проектно-технических документов. На текущий момент такая информация была предоставлена только по 106 месторождениям с суммарными извлекаемыми запасами порядка 5 млрд тонн, что составляет лишь 17% от общероссийских".

"Результаты инвентаризации вполне репрезентативны, но с важными оговорками. Идеальной методики оценки быть не может в принципе. Вероятно, можно и нужно, отдельно провести инвентаризацию льготируемых запасов, однако их сложно привести к "общему знаменателю", поскольку набор из льгот и преференций по каждому из них будет отличаться", - отметил эксперт-аналитик "Финам", Алексей Калачев. - "Кроме того, проведенная инвентаризация ответила лишь на вопрос о рентабельности месторождений при определенных условиях. При их изменении в ту или иную сторону результаты ревизий будут отличаться".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"