Треть запасов нефти в России признаны нерентабельными для добычи

Новости

Самолет с Эво Моралесом приземлился в Мексике 21:02
Редкое природное явление украсило побережье Финляндии 20:50
Jaguar Land Rover может объединиться с BMW или Geely 20:46
Ученые назвали еще одну опасность позднего ужина 20:37
"Ростов Арену" передали в собственность Ростовской области 20:11
УАЗ всерьез займется автокроссом 19:58
Электровнедорожник Mustang можно будет зарядить за считанные минуты 19:46
Джимми Картер перенес операцию в 95 лет 19:42
Игрок "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года 19:35
Airbus покажет первый прототип электрического гоночного самолета 19:28
Под Омском две фуры загорелись после столкновения 19:27
В Твери ликвидирован пожар в историческом жилом доме 19:27
"Газпром экспорт" увеличивает срок контрактов на спотовые поставки 19:21
Задержанному по делу об угрозах судьям предъявлено обвинение 19:21
В Госдуме объяснили заявление Киева о готовности к снятию санкций с России 19:19
Лавров: США стремятся создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата 19:16
Kia опубликовала фото нового седана Optima 19:11
В Крым приехала делегация из 20 иностранных журналистов 19:05
Рэпер Bad Azz умер в тюрьме 19:03
Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм 18:49
Американская гимнастка скончалась после падения на тренировке 18:31
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет 18:30
В Венеции затопило вход в собор Святого Марка 18:29
Пензенская область увеличит поставки товаров в Беларусь 18:21
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 20:04
Рубрика: Экономика

Клад под паром

Треть запасов нефти в России признаны нерентабельными для добычи
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Только 67% российских запасов нефти рентабельно разрабатывать при цене 70 долларов за баррель марки Brent и курсе 65 рублей за доллар. Такие данные представил замглавы Роснедр Орест Каспаров по итогам инвентаризации месторождений.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

С начала проверки месторождений курс рубля практически не изменился, а вот цены на "черное золото" понизились более чем на 10%. Сейчас баррель нефти марки Brent стоит около 62-63 долларов, при этом консенсус-прогноз предполагает дальнейшее снижение котировок в пределах трех лет.

Практическая цель проведения инвентаризации была в том, чтобы получить полную оценку состояния нефтедобывающей отрасли и определить в отношении нее дальнейшую фискальную политику государства. Она должна была положить конец долгим спорам о методах стимулирования нефтедобычи в стране между минфином, минэнерго и нефтяными компаниями.

Фото: iStock
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти

Позиция министерства финансов заключалась в том, что в России действует весьма комфортный уровень налогообложения нефтяной отрасли, а дополнительные льготы приведут к выпадению доходов бюджета и перераспределению нагрузки на другие отрасли. Глава минэнерго Александр Новак неоднократно заявлял, что без дополнительного стимулирования отрасли и реформы ее налогообложения добыча нефти начнет снижаться после 2021 года.

По итогам инвентаризации ведомства смогут снять некоторую часть этих разногласий.

Запасов нефти России хватит на 50 лет, но без дополнительных стимулов добыча будет падать

"Во-первых, это первая оценка объема рентабельных запасов в стране, что крайне важно для понимания государством реального состояния ресурсной базы и экономики проектов, - подчеркивает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. - Во-вторых, она показала опции для улучшения системы государственной экспертизы запасов. Поэтому по ее результатам необходимо сделать выводы по изменению системы, в частности, постепенному переходу на ежегодный аудит рентабельных запасов для государственных целей, в т.ч. для настройки налогового режима". Решить все проблемы после проведенной инвентаризации едва ли получится. Кроме того, по мнению специалистов, методика оценки запасов пока далека от идеальной.

Из-за санкций Венесуэла начала демпинговать на нефтяном рынке

"Оценка экономики и рентабельных запасов в рамках инвентаризации предполагала возможность использования двух подходов: на уровне эксплуатационного объекта и на уровне отдельных скважин, - пояснила Дарья Козлова. - Оценка на уровне отдельных скважин требует от компаний значительной технологической готовности. Необходимо наличие актуальных проектно-технических документов. На текущий момент такая информация была предоставлена только по 106 месторождениям с суммарными извлекаемыми запасами порядка 5 млрд тонн, что составляет лишь 17% от общероссийских".

"Результаты инвентаризации вполне репрезентативны, но с важными оговорками. Идеальной методики оценки быть не может в принципе. Вероятно, можно и нужно, отдельно провести инвентаризацию льготируемых запасов, однако их сложно привести к "общему знаменателю", поскольку набор из льгот и преференций по каждому из них будет отличаться", - отметил эксперт-аналитик "Финам", Алексей Калачев. - "Кроме того, проведенная инвентаризация ответила лишь на вопрос о рентабельности месторождений при определенных условиях. При их изменении в ту или иную сторону результаты ревизий будут отличаться".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Отрасли Нефть и газ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю