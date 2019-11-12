Ученые объяснили, почему вакцина с адъювантом лучше защищает от гриппа

Добавление адъюванта повышает иммуногенность противогриппозной вакцины в три раза, - к такому выводу пришли российские ученые, проверив влияние вакцинации на организм на уровне клеточного иммунитета. Результаты исследования были представлены на Российско-китайском симпозиуме по инфекционным заболеваниям, завершившемся в Санкт-Петербурге.

Население планеты растет, а миграционные процессы становятся все более интенсивными. С развитием транспортного сообщения стремительно растет пассажиропоток, люди в считанные часы могут перелетать в другие страны и континенты. В результате возрастает риск возникновения крупных эпидемий - пандемий. Единственный надежный способ предотвращения или хотя бы смягчения этой угрозы - вакцинация населения. Поэтому в разных странах ученые работают над созданием более эффективных вакцин, защищающих от всевозможных инфекционных заболеваний.

Один из способов добиться того, чтобы вакцина, с одной стороны, надежно защищала, а с другой, минимизировала риски воздействия на иммунную систему человека - это использовать особые добавки, так называемые адъюванты. Это вещества, которые способны усиливать иммунный ответ организма на антиген, содержащийся в вакцине. Применение адъюванта дает возможность сократить количество основного действующего вещества в вакцине и тем самым уменьшить воздействие на иммунную систему человека при вакцинации.

"Если мы вводим при вакцинации меньше антигенов, являющихся чужеродными для организма белками, то снижаем вероятность побочных эффектов, - пояснил Алексей Матвеичев, руководитель Центра доклинических исследований компании, производящей вакцины. - Кроме того, использование адъювантов позволяет реализовать так называемую "антиген-сберегающую" стратегию. То есть мы можем производить больше вакцины из того же количества антигенов, быстрее развернуть производство и за короткий срок привить больше людей. Это особенно важно в условиях эпидемии".

В нашей стране вакцины против гриппа, содержащие адъювант азоксимера бромид, выпускаются уже более 20 лет. Эти вакцины содержат в три раза более низкую дозу антигенов вирусов по сравнению с безадъювантными, они эффективны и имеют высокий профиль безопасности, что было подтверждено несколькими клиническими исследованиями.

"Однако современные требования к доказательной базе вакцин ужесточаются, поэтому научно-исследовательская работа продолжается, и данные последних исследований мы представили на симпозиуме", - сообщил "РГ" Алексей Матвеичев.

Эксперт рассказал о сути проведенных исследований. "Мы изучили влияние адъюванта на дендритные клетки человека (одни из ключевых клеток, запускающих иммунный ответ на вакцинацию) и натуральные киллеры у мышей, - пояснил Алексей Матвеичев. - Также мы нашли новое подтверждение тому, как адъювант способствует развитию гуморального иммунного ответа (выработке антител) - именно запуск иммунного ответа и есть основная цель вакцинации. Мы также исследовали клеточный иммунный ответ, который особенно важен для нашей защиты, если заражение все же произошло, и вирус начал размножаться в клетках организма. Клеточный иммунный ответ, направленный на борьбу с зараженными вирусом клетками, обеспечивает их распознавание и уничтожение".

Мышей в эксперименте разделили на четыре группы. Каждой группе вводили определенный препарат: антигены вакцины без адъюванта, такие же антигены с адъювантом, вакцину со стандартной дозой антигена и - в группе сравнения - вакцинный растворитель без антигенной "начинки" в качестве плацебо. Ученые оценивали способность клеток вакцинированных мышей участвовать в гуморальном и клеточном иммунном ответе. В ходе работ было показано, что вакцина с адъювантом, содержащая меньше антигенов, вызывает такой же иммунный ответ, как и безадъювантная, в которой антигенов втрое больше. У вакцины, содержащей адъювант, обнаружилось еще одно интересное свойство: после ее применения возрастает активность натуральных клеток-киллеров, они начинают интенсивнее бороться с клетками, зараженными вирусом. "Это означает, что если человек все же был заражен вирусом гриппа, либо другими ОРВИ, хотя и был привит, выздоровление может наступить быстрее", - отметил эксперт.