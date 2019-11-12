Умные часы Xiaomi Mi Watch поступили в продажу. Цена - неприлично низкая

Компания Xiaomi начала продажи на китайском рынке своих первых умных часов Mi Watch. Новинка, внешне напоминающая Apple Watch, продается по цене 1299 юаней, или около 12 тысяч рублей.

Часы имеют следующие характеристики:

- матовый корпус из алюминиевого сплава, диагональ - 44 мм;

- два микрофона слева и справа, а также динамик - слева;

- керамическая задняя панель с зарядными контактами и датчиком сердечного ритма;

- процессор Snapdragon Wear 3100 4G, работающий на частоте 1,2 ГГц;

- 1 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти;

- поддержка сотовой связи через eSIM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth и NFC (только для китайских платежных систем);

- отслеживание сна, предустановленные тренировки (бег, плавание, велосипед), измерение частоты сердечного ритма;

- более 40 предустановленных приложений, популярных в Китае - TikTok, QQ Messenger и другие;

- голосовой помощник XiaoAI и модернизированная оболочка MIUI;

- заявленная автономность на уровне 36 часов.

Первые обзоры, кстати, уже подоспели. Хочется верить, что устройство будет продаваться не только в Китае - инсайдеры сообщают, что девайс появится как минимум в Индии.