Усмирять дебоширов на транспорте будут электрошокерами

Новости

Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов 16:40
Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя 16:40
Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом 16:37
Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области 16:24
В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи 16:22
Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией 16:18
Найденные в Мойке останки человека не связаны с убийством студентки 16:14
В Петербурге ребенок попал в больницу после "воспитательной беседы" 16:11
В Крыму запасов воды хватит до весны 16:07
В Совфеде оценили слова украинского политика о снятии санкций с России 16:06
В Симферополе открыли кризисный центр для женщин 16:03
Режиссер "Шазама!" экранизирует комикс ужасов 16:01
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США 15:57
В Ленобласти рядом с ТЭЦ произошел пожар 15:57
СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская 15:53
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю 15:53
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детсад из пневматики 15:51
Работники нефтегазовых компаний Югры пройдут бесплатное переобучение 15:49
В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 15:45
В Башкирии завод заплатит за гибель рыбы в реке миллионные штрафы 15:36
Вышел первый русский трейлер нового "Скуби-Ду!" 15:32
В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей девушки 15:30
В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка 15:25
Россия и Беларусь усилят взаимодействие в области онкологии 15:24
Актеру Филиппу Смоктуновскому понадобилась помощь врачей 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 15:17
Рубрика: Власть

Усмирять дебоширов на транспорте будут электрошокерами

Текст: Татьяна Замахина
Электрошокеры станут главным средством для подавления сопротивления нарушителей на транспорте. Это предполагает законопроект, который прошел второе чтение.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Согласно документу, сотрудники подразделений транспортной безопасности будут лучше вооружены.

Очередное дело возбуждено против авиадебошира

Сейчас в этой сфере образовался парадокс. Сегодня электрошокеры могут использовать сотрудники частных охранных предприятий, судебные приставы, почтальоны и даже простые граждане для нужд самообороны. А вот сотрудники транспортной полиции не имеют права носить такие устройства при исполнении служебных обязанностей (не на работе - пожалуйста).

Коллизия еще и в том, что огнестрельное оружие им носить как раз можно. А вот использовать нельзя - ведь в местах массовых скоплений людей это запрещено. При этом задачи у таких сотрудников серьезные, объяснил автор инициативы, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. В числе их функций - пресечение терактов на территории аэропортов, вокзалов и т.п.

В ходе досмотра пассажиров сотрудники служб безопасности в прошлом году изъяли 247 единиц огнестрельного оружия, 56,5 тыс. боеприпасов и 32 кг взрывчатых веществ. Естественно, они должны быть лучше вооружены и сами, считают в Госдуме.

Фото: Istock
Процедуру уголовного наказания семейных дебоширов предложили усложнить

Электрошокеры, гласят поправки, можно будет использовать в качестве оружия активной самообороны, так и для пресечения актов незаконного вмешательства.

Ко второму чтению депутаты внесли ряд уточнений. А именно, работники подразделений транспортной безопасности при применении указанных устройств обязаны стремиться к тому, чтобы причинить минимум вреда. Также они будут обязаны предупредить о намерении применить электрошокер. И только в исключительных случаях - если возникает реальная опасность для пассажиров - действовать без предупреждения.

После применения устройства сотрудник должен оказать первую помощь пострадавшему.

Кроме того, электрошокеры и искровые разрядники нельзя будет применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних. Исключением в этом случае будут случаи, если эти лица совершают нападение, которое угрожает жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо пассажирам.

Замдиректора Росгвардии Сергей Захаркин ранее уточнял, что речь идет об электрошокерах мощностью до 9 Дж/сек.

Власть Работа власти Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Госдума Дебоши в самолетах Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта