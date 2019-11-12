Усмирять дебоширов на транспорте будут электрошокерами

Согласно документу, сотрудники подразделений транспортной безопасности будут лучше вооружены.

Сейчас в этой сфере образовался парадокс. Сегодня электрошокеры могут использовать сотрудники частных охранных предприятий, судебные приставы, почтальоны и даже простые граждане для нужд самообороны. А вот сотрудники транспортной полиции не имеют права носить такие устройства при исполнении служебных обязанностей (не на работе - пожалуйста).

Коллизия еще и в том, что огнестрельное оружие им носить как раз можно. А вот использовать нельзя - ведь в местах массовых скоплений людей это запрещено. При этом задачи у таких сотрудников серьезные, объяснил автор инициативы, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. В числе их функций - пресечение терактов на территории аэропортов, вокзалов и т.п.

В ходе досмотра пассажиров сотрудники служб безопасности в прошлом году изъяли 247 единиц огнестрельного оружия, 56,5 тыс. боеприпасов и 32 кг взрывчатых веществ. Естественно, они должны быть лучше вооружены и сами, считают в Госдуме.

Электрошокеры, гласят поправки, можно будет использовать в качестве оружия активной самообороны, так и для пресечения актов незаконного вмешательства.

Ко второму чтению депутаты внесли ряд уточнений. А именно, работники подразделений транспортной безопасности при применении указанных устройств обязаны стремиться к тому, чтобы причинить минимум вреда. Также они будут обязаны предупредить о намерении применить электрошокер. И только в исключительных случаях - если возникает реальная опасность для пассажиров - действовать без предупреждения.

После применения устройства сотрудник должен оказать первую помощь пострадавшему.

Кроме того, электрошокеры и искровые разрядники нельзя будет применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних. Исключением в этом случае будут случаи, если эти лица совершают нападение, которое угрожает жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо пассажирам.

Замдиректора Росгвардии Сергей Захаркин ранее уточнял, что речь идет об электрошокерах мощностью до 9 Дж/сек.