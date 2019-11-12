В аэропорту Чикаго из-за снега самолет выкатился за пределы полосы

Более тысячи рейсов отменили в двух аэропортах Чикаго из-за снегопада.

В одном случае лед на полосе стал причиной авиационного инцидента. Самолет American Airlines при посадке выкатился за пределы ВПП. Никто не пострадал, сообщает телеканал CBS Chicago.

По последним данным, в Чикаго уже выпало 12 сантиметров снега. Больше всего - на севере и в центральной части мегаполиса. Синоптики предупредили жителей города о резком похолодании - до минус 20 градусов.

Циклон смещается на восток, поэтому во вторник сильные осадки ожидаются в Нью-Йорке и Вашингтоне.