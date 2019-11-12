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Рубрика: В мире

В аэропорту Сан-Франциско свинья будет снимать стресс у пассажиров

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Jane Ross Фото: REUTERS/Jane Ross
Фото: REUTERS/Jane Ross

Впервые в мире в аэропорту Сан-Франциско проводят эксперимент по снятию стресса у пассажиров с помощью животных. На работу принята пятилетняя свинка Джулиана (ЛиЛу), которая является частью "потешной бригады" воздушной гавани, сообщает информационное агентство Reuters.

Фото: iStock
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В пилотской фуражке с ярко-красными ногтями на ногах, ЛиЛу проскальзывает через металлоискатель службы безопасности аэропорта и бежит к выходу на посадку. Она поднимает копыто в знак приветствия, охотно позирует для селфи и развлекает улетающих пассажиров мелодией на своем игрушечном пианино. "Люди очень рады отвлечься от путешествий, от своей повседневной рутины, летят ли они в отпуск или на работу", - делится своими впечатлениями хозяйка свинки Татьяна Данилова.

ЛиЛу живет в квартире Даниловой в центре Сан-Франциско, где она наслаждается диетой из органических овощей и белковых гранул, спит в своей постели и ежедневно гуляет по окрестностям. Свинка любит общаться с людьми. Но как всякое хищное животное, не терпит, когда кто-то неожиданно приближается к ней сзади. "Это просто здорово видеть улыбки детей и взрослых, которые реагируют на столь неожиданную встречу в аэропорту", - рассказывает хозяйка.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Восьмилетняя Кэти Шредер из Сан-Рамона, штат Калифорния, завизжала от восторга, когда ЛиЛу, используя копыта и морду, заиграла мелодию на своем пианино. "Она умеет делать трюки, как собака", - восторгалась девочка.

Менеджер по обслуживанию гостей Дженнифер Казарян отметила, что ЛиЛу - первая в мире свинья, которая участвует в терапевтической программе "Потешная бригада" ("Wag Brigade"). В нее также входят собаки всех пород и размеров. "Нашей главной целью было снять стресс у пассажиров. В тоже время мы заметили, что образовалась чудесная обратная связь с нашими гостями", - пояснила сотрудница аэропорта. Она уточнила, что участники специальной программы должны иметь устойчивый темперамент, хорошие манеры и дружелюбный характер. Их всех тренируют дома. Пока никаких инцидентов не было

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